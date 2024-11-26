Хрустящие и тонкие: жареные чебуреки с мясным фаршем для ужина
Домашние чебуреки – отличное блюдо для сытного перекуса и даже ужина, к тому же готовятся они элементарно. Стоит отметить, для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в тесто уксус!
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, тонких и очень хрустящих домашних чебуреков.
Ингредиенты:
- 350 г муки (просеять)
- 200 г горячей воды
- 25 г масла
- 5 г соли
- 1 ч. л. уксуса
- 400 г фарша
- 150 г лука
- 100-150 г воды (чем больше воды тем сочнее будут, но чтобы фарш держал форму и не расплывался)
- 10 г укропа
- 15 г соли
- 3 г перца
Способ приготовления:
1. Тесто: в горячую воду добавьте уксус, после влейте эту смесь в муку, добавьте соль, масло и замешивайте тесто сначала ложкой, затем примесите руками и замотайте в пленку и дайте отдохнуть ему 30 минут.
2. Для мясной начинки: смешайте все ингредиенты.
3. Тесто разделите на шарики, каждый раскатайте очень тонко. Выложите начинку, края защепите вилкой.
4. Жарьте чебуреки в большом количестве разогретого масла (170-180 градусов) с обеих сторон до золотистой корочки и после жарки просушить на бумажных полотенцах от лишнего масла!
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