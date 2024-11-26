Домашние чебуреки – отличное блюдо для сытного перекуса и даже ужина, к тому же готовятся они элементарно. Стоит отметить, для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в тесто уксус!

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, тонких и очень хрустящих домашних чебуреков.

Ингредиенты:

350 г муки (просеять)

200 г горячей воды

25 г масла

5 г соли

1 ч. л. уксуса

400 г фарша

150 г лука

100-150 г воды (чем больше воды тем сочнее будут, но чтобы фарш держал форму и не расплывался)

10 г укропа

15 г соли

3 г перца

Способ приготовления:

1. Тесто: в горячую воду добавьте уксус, после влейте эту смесь в муку, добавьте соль, масло и замешивайте тесто сначала ложкой, затем примесите руками и замотайте в пленку и дайте отдохнуть ему 30 минут.

2. Для мясной начинки: смешайте все ингредиенты.

3. Тесто разделите на шарики, каждый раскатайте очень тонко. Выложите начинку, края защепите вилкой.

4. Жарьте чебуреки в большом количестве разогретого масла (170-180 градусов) с обеих сторон до золотистой корочки и после жарки просушить на бумажных полотенцах от лишнего масла!

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