Хрустящие и тонкие: жареные чебуреки с мясным фаршем для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Хрустящие и тонкие: жареные чебуреки с мясным фаршем для ужина

Домашние чебуреки – отличное блюдо для сытного перекуса и даже ужина, к тому же готовятся они элементарно. Стоит отметить, для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в тесто уксус!

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Как приготовить идеалыне чебуреки

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, тонких и очень хрустящих домашних чебуреков.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 350 г муки (просеять)
  • 200 г горячей воды
  • 25 г масла
  • 5 г соли
  • 1 ч. л. уксуса
  • 400 г фарша
  • 150 г лука
  • 100-150 г воды (чем больше воды тем сочнее будут, но чтобы фарш держал форму и не расплывался)
  • 10 г укропа
  • 15 г соли
  • 3 г перца

Способ приготовления:

1. Тесто: в горячую воду добавьте уксус, после влейте эту смесь в муку, добавьте соль, масло и замешивайте тесто сначала ложкой, затем примесите руками и замотайте в пленку и дайте отдохнуть ему 30 минут.

Тесто для блюда

2. Для мясной начинки: смешайте все ингредиенты.

Мясная начинка

3. Тесто разделите на шарики, каждый раскатайте очень тонко. Выложите начинку, края защепите вилкой.

Приготовление блюда

4. Жарьте чебуреки в большом количестве разогретого масла (170-180 градусов) с обеих сторон до золотистой корочки и после жарки просушить на бумажных полотенцах от лишнего масла!

Готовые чебуреки

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