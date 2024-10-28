В куриных голенях достаточно много мяса, а также аппетитная кожица сверху. Поэтому именно эта часть курицы отлично подходит для запекания. А для того, чтобы получить золотистую корочку сверху и мягкую сочную середину, нужно сделать вкусный соус.

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Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Чтобы было удобно есть, ножку можно зачистить.

Ингредиенты:

куриные голени – 7 шт.

соус барбекю

кетчуп чили

соевый соус

паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Зачистить косточку в голени.

2. Обернуть фольгой, чтобы не подгорело.

3. Соус барбекю, кетчуп и соевый соус взять поровну.

4. Добавить паприку и смазать голени.

6. Отправить в разогретую до 200 духовку на 30 минут.

7. Достать, смазать еще раз и отправить на 10 минут.

8. Снова смазать и еще раз и отправить на 10 минут.

9. Достать, снова смазать и отправить в духовку на режим "гриль с конвекцией" 200 градусов на 10 минут.

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