Хрустящие и золотистые куриные крылья на ужин: готовятся в духовке
Золотистые и сочные куриные крылышки – идеальное мясо для семейного ужина. Готовится очень быстро и не требует длительной термической обработки. А для того, чтобы сверху получилась аппетитная корочка, обваляйте продукт в муке и приправах.
Идея приготовления золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. В конце полейте крылья сочным соусом на основе кетчупа и меда.
Ингредиенты:
- крылья – 1 кг.
Ингредиенты для маринада:
- копченая паприка – 2 г
- сухой чеснок – 2 г
- итальянские травы – 2 г
- молотый перец – 1 г
- соль – 15 г
- приправы к курице – 2 г
- оливковое масло – 30 мл.
Ингредиенты для обвалки:
- мука – 50 г
Ингредиенты для соуса:
- мед – 30 г
- сливочное масло – 40 г
- кетчуп – 100 г
- копченая паприка – 2 г
- лимонный сок – 15 г
Способ приготовления:
1. Крылья порезать по суставам.
2. Добавить приправы и оставить на час.
3. Обвалять в муке.
4. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов.
5. Масло, паприку, мед, лимонный сок и кетчуп варить 1 минуту на огне.
6. Добавить к крылышкам.
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