Хрустящие и золотистые куриные крылья на ужин: готовятся в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Хрустящие и золотистые куриные крылья на ужин: готовятся в духовке

Золотистые и сочные куриные крылышки – идеальное мясо для семейного ужина. Готовится очень быстро и не требует длительной термической обработки. А для того, чтобы сверху получилась аппетитная корочка, обваляйте продукт в муке и приправах.

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Идея приготовления золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. В конце полейте крылья сочным соусом на основе кетчупа и меда.

Хрустящие и золотистые куриные крылья на ужин: готовятся в духовке

Ингредиенты:

  • крылья – 1 кг.

Ингредиенты для маринада:

  • копченая паприка – 2 г
  • сухой чеснок – 2 г
  • итальянские травы – 2 г
  • молотый перец – 1 г
  • соль – 15 г
  • приправы к курице – 2 г
  • оливковое масло – 30 мл.

Ингредиенты для обвалки:

  • мука – 50 г

Ингредиенты для соуса:

  • мед – 30 г
  • сливочное масло – 40 г
  • кетчуп – 100 г
  • копченая паприка – 2 г
  • лимонный сок – 15 г

Способ приготовления:

Хрустящие и золотистые куриные крылья на ужин: готовятся в духовке

1. Крылья порезать по суставам.

2. Добавить приправы и оставить на час.

Хрустящие и золотистые куриные крылья на ужин: готовятся в духовке

3. Обвалять в муке.

Хрустящие и золотистые куриные крылья на ужин: готовятся в духовке

4. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов.

Хрустящие и золотистые куриные крылья на ужин: готовятся в духовке

5. Масло, паприку, мед, лимонный сок и кетчуп варить 1 минуту на огне.

Хрустящие и золотистые куриные крылья на ужин: готовятся в духовке

6. Добавить к крылышкам.

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