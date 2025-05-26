Золотистые и сочные куриные крылышки – идеальное мясо для семейного ужина. Готовится очень быстро и не требует длительной термической обработки. А для того, чтобы сверху получилась аппетитная корочка, обваляйте продукт в муке и приправах.

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Идея приготовления золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. В конце полейте крылья сочным соусом на основе кетчупа и меда.

Ингредиенты:

крылья – 1 кг.

Ингредиенты для маринада:

копченая паприка – 2 г

сухой чеснок – 2 г

итальянские травы – 2 г

молотый перец – 1 г

соль – 15 г

приправы к курице – 2 г

оливковое масло – 30 мл.

Ингредиенты для обвалки:

мука – 50 г

Ингредиенты для соуса:

мед – 30 г

сливочное масло – 40 г

кетчуп – 100 г

копченая паприка – 2 г

лимонный сок – 15 г

Способ приготовления:

1. Крылья порезать по суставам.

2. Добавить приправы и оставить на час.

3. Обвалять в муке.

4. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов.

5. Масло, паприку, мед, лимонный сок и кетчуп варить 1 минуту на огне.

6. Добавить к крылышкам.

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