Кабачки фри в духовке – простая летняя закуска, которая получается хрустящей снаружи и нежной внутри. Для её приготовления не нужна фритюрница или большое количество масла, поэтому рецепт отлично подходит для повседневного меню. Минимум ингредиентов и совсем немного времени – и на столе появится ароматное блюдо, которое с удовольствием будут есть и взрослые, и дети. Лучше всего подавать такие кабачки со свежим соусом на основе йогурта.

Идея приготовления хрустящих кабачков в духовке опубликована на странице tomatgordii в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 3–4 шт.

оливковое масло – примерно 50 мл.

кукурузная мука – 3 ст.л.

паприка – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

чёрный молотый перец – 1 ч.л.

куркума – 1/2 ч.л.

Для подачи:

натуральный йогурт – по вкусу

укроп – по вкусу

чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте длинными брусочками примерно одинакового размера.

2. В большой миске смешайте оливковое масло, кукурузную муку, паприку, соль, черный перец и куркуму.

3. Добавьте кабачки и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся специями и панировкой.

4. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом, в один слой, оставляя небольшие промежутки между кусочками.

5. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 30 минут до появления румяной хрустящей корочки.

6. Для соуса смешайте натуральный йогурт с мелко нарезанным укропом и измельчённым чесноком.

7. Подавайте кабачки горячими вместе с йогуртовым соусом.

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