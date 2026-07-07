Хрустящие кабачки фри в духовке: делимся рецептом летней закуски
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Кабачки фри в духовке – простая летняя закуска, которая получается хрустящей снаружи и нежной внутри. Для её приготовления не нужна фритюрница или большое количество масла, поэтому рецепт отлично подходит для повседневного меню. Минимум ингредиентов и совсем немного времени – и на столе появится ароматное блюдо, которое с удовольствием будут есть и взрослые, и дети. Лучше всего подавать такие кабачки со свежим соусом на основе йогурта.
Идея приготовления хрустящих кабачков в духовке опубликована на странице tomatgordii в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 3–4 шт.
- оливковое масло – примерно 50 мл.
- кукурузная мука – 3 ст.л.
- паприка – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- чёрный молотый перец – 1 ч.л.
- куркума – 1/2 ч.л.
Для подачи:
- натуральный йогурт – по вкусу
- укроп – по вкусу
- чеснок – 1-2 зубчика
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте длинными брусочками примерно одинакового размера.
2. В большой миске смешайте оливковое масло, кукурузную муку, паприку, соль, черный перец и куркуму.
3. Добавьте кабачки и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся специями и панировкой.
4. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом, в один слой, оставляя небольшие промежутки между кусочками.
5. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 30 минут до появления румяной хрустящей корочки.
6. Для соуса смешайте натуральный йогурт с мелко нарезанным укропом и измельчённым чесноком.
7. Подавайте кабачки горячими вместе с йогуртовым соусом.
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