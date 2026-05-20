Хрустящие конвертики из теста фило: добавьте внутрь много сыра
Хрустящие конвертики из теста фило – это простая домашняя закуска, которая прекрасно подходит для перекуса, завтрака или подачи к чаю. Благодаря тонкому тесту выпечка получается очень румяной и хрупкой, а большое количество сырной начинки делает ее особенно нежной внутри. Для приготовления понадобится минимум времени и простые ингредиенты. Такие конвертики вкусны и горячими, и уже после остывания.
Идея приготовления хрустящих конвертиков с сыром опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 300 г
- творог – 350 г
- твердый сыр — 80-100 г
- яйцо – 1 шт.
- желток – для смазывания
- укроп – по вкусу
- кунжут – для посыпки
- оливковое масло – для смазывания теста для смазывания теста
Способ приготовления:
1. Творог выложите в глубокую миску. Добавьте натертый твердый сыр, яйцо и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте начинку до однородности.
2. Тесто фило нарежьте длинными полосками. Каждый слой смажьте оливковым маслом. Для одного конвертика используйте 2-3 слоя теста – так выпечка будет более хрустящей и прочной.
3. На край полоски выложите сырную начинку и аккуратно заверните в форму конвертика или треугольника, чтобы сыр оставался внутри во время выпекания.
4. Противень застелите пергаментом и выложите подготовленные конвертики. Сверху смажьте их желтком и посыпьте кунжутом.
5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте конвертики примерно 20 минут до золотистой корочки.
6. Подавайте закуску теплой. Внутри сыр останется нежным и мягким, а тесто – хрустящим и ароматным.
