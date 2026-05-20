Хрустящие конвертики из теста фило – это простая домашняя закуска, которая прекрасно подходит для перекуса, завтрака или подачи к чаю. Благодаря тонкому тесту выпечка получается очень румяной и хрупкой, а большое количество сырной начинки делает ее особенно нежной внутри. Для приготовления понадобится минимум времени и простые ингредиенты. Такие конвертики вкусны и горячими, и уже после остывания.

Идея приготовления хрустящих конвертиков с сыром опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 300 г

творог – 350 г

твердый сыр — 80-100 г

яйцо – 1 шт.

желток – для смазывания

укроп – по вкусу

кунжут – для посыпки

оливковое масло – для смазывания теста для смазывания теста

Способ приготовления:

1. Творог выложите в глубокую миску. Добавьте натертый твердый сыр, яйцо и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте начинку до однородности.

2. Тесто фило нарежьте длинными полосками. Каждый слой смажьте оливковым маслом. Для одного конвертика используйте 2-3 слоя теста – так выпечка будет более хрустящей и прочной.

3. На край полоски выложите сырную начинку и аккуратно заверните в форму конвертика или треугольника, чтобы сыр оставался внутри во время выпекания.

4. Противень застелите пергаментом и выложите подготовленные конвертики. Сверху смажьте их желтком и посыпьте кунжутом.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте конвертики примерно 20 минут до золотистой корочки.

6. Подавайте закуску теплой. Внутри сыр останется нежным и мягким, а тесто – хрустящим и ароматным.

