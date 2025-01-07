Сочные куриные крылышки бон-бон обожают практически все. Этот рецепт является самым популярным среди всех не только из-за невероятной хрустящей корочки у блюда, но и благодаря его интересному виду.

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Как приготовить крылышки бон-бон, в Instagram рассказала фудблогер с ником v.vanilinka. Хотя этот рецепт и требует больших усилий, но они будут полностью оправданы невероятным вкусом готового блюда.

Ингредиенты

Куриные крылышки – 600 гр

Соль

Перец

Масло – 500-800 мл

Ингредиенты для панировки

Яйца – 2 шт

Вода – 2 ст.л.

Мука

Панировочные сухари

Способ приготовления

1. Разделяем крыло по суставам и используем только две мясистые части. Кончики откладываем.

2. Отделяем мясо от косточки и выворачиваем, образуя мясной шарик на кончике кости.

3. Солим, поперчим, по желанию добавляем любимые специи и оставляем на часок под пленкой мариноваться.

4. Окунаем крылышки сначала в муку, затем в яйца, взболтанные с водой и солью, и в панировочные сухари.

5. В кастрюле разогреваем масло до 170-180 градусов. Если у вас нет термометра, можно использовать деревянную шпажку или зубочистку. Окуньте ее в масло. Если пойдут пузырьки – масло достаточно прорвалось.

6. Берем бон-бон за очищенную часть кости и погружаем в раскаленное масло.

7. Обжариваем на средне-сильном огне до золотистой корочки и выкладываем на полотенце или сито, чтобы забрать лишний жир.

8. Отправляем блюдо в разогретую духовку до 180 градусов на 5-7 минут.

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