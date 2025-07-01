Хрустящие малосольные огурцы без уксуса: можно есть уже через двое суток

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Хрустящие малосольные огурцы без уксуса: можно есть уже через двое суток

Этим летом обязательно успейте приготовить малосольные огурцы. Для такого рецепта не понадобится уксус, только рассол из воды и соли. Овощи получатся очень сочными и хрустящими, а есть их можно будет уже через двое суток.

Идея приготовления хрустящих малосольных огурцов опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna kalancha в Instagram. Такая заготовка достаточно долго хранится.

Хрустящие малосольные огурцы без уксуса: можно есть уже через двое суток

Ингредиенты на банку 3 литра:

  • огурцы
  • каменная соль (без горки) – 3 ст.л.
  • чеснок – 4–5 зубков
  • корень хрена
  • укроп (соцветия)
  • листья хрена, винограда (по желанию)
  • стручковый перец (для остринки)

Способ приготовления:

Хрустящие малосольные огурцы без уксуса: можно есть уже через двое суток

1. Огурцы замочить в холодной воде на несколько часов.

Хрустящие малосольные огурцы без уксуса: можно есть уже через двое суток

2. Положить слоями со всеми специями.

3. Сделать рассол – 3 ст.л. соли на 1 л воды.

Хрустящие малосольные огурцы без уксуса: можно есть уже через двое суток

4. Залить холодным рассолом огурцы.

Хрустящие малосольные огурцы без уксуса: можно есть уже через двое суток

5. Оставить при комнатной температуре на 2 суток.

Хрустящие малосольные огурцы без уксуса: можно есть уже через двое суток

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