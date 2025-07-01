Этим летом обязательно успейте приготовить малосольные огурцы. Для такого рецепта не понадобится уксус, только рассол из воды и соли. Овощи получатся очень сочными и хрустящими, а есть их можно будет уже через двое суток.

Идея приготовления хрустящих малосольных огурцов опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna kalancha в Instagram. Такая заготовка достаточно долго хранится.

Ингредиенты на банку 3 литра:

огурцы

каменная соль (без горки) – 3 ст.л.

чеснок – 4–5 зубков

корень хрена

укроп (соцветия)

листья хрена, винограда (по желанию)

стручковый перец (для остринки)

Способ приготовления:

1. Огурцы замочить в холодной воде на несколько часов.

2. Положить слоями со всеми специями.

3. Сделать рассол – 3 ст.л. соли на 1 л воды.

4. Залить холодным рассолом огурцы.

5. Оставить при комнатной температуре на 2 суток.

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