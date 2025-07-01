Все рецепты
Хрустящие малосольные огурцы без уксуса: можно есть уже через двое суток
Этим летом обязательно успейте приготовить малосольные огурцы. Для такого рецепта не понадобится уксус, только рассол из воды и соли. Овощи получатся очень сочными и хрустящими, а есть их можно будет уже через двое суток.
Идея приготовления хрустящих малосольных огурцов опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna kalancha в Instagram. Такая заготовка достаточно долго хранится.
Ингредиенты на банку 3 литра:
- огурцы
- каменная соль (без горки) – 3 ст.л.
- чеснок – 4–5 зубков
- корень хрена
- укроп (соцветия)
- листья хрена, винограда (по желанию)
- стручковый перец (для остринки)
Способ приготовления:
1. Огурцы замочить в холодной воде на несколько часов.
2. Положить слоями со всеми специями.
3. Сделать рассол – 3 ст.л. соли на 1 л воды.
4. Залить холодным рассолом огурцы.
5. Оставить при комнатной температуре на 2 суток.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: