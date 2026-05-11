Малосольные огурцы – одна из самых популярных летних закусок, которую легко приготовить дома всего за сутки. Особенно хрустящими они получаются, если добавить сильногазированную минеральную воду вместо обычного маринада. Для рецепта не нужен уксус, а вкус остается свежим, ароматным и очень насыщенным. Такие огурцы прекрасно сочетаются с молодым картофелем, мясом или просто как легкая закуска.

Идея приготовления хрустящих малосольных огурцов с минеральной водой опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 700 г

укроп – 1 пучок

соль – 1 ст. л.

перец горошком – 10 шт.

чеснок – 3 зубчика

лимон – несколько кусочков

минеральная сильногазированная вода – 500 мл.

Способ приготовления:

1. Хорошо помойте огурцы и срежьте края с обеих сторон. Именно это поможет овощам быстрее просолиться и стать более ароматными.

2. На дно контейнера или глубокой миски выложите часть укропа, перец горошком и нарезанный чеснок. Добавьте огурцы и кусочки лимона.

3. Растворите соль в холодной минеральной воде. Для рецепта лучше всего подойдет сильногазированная вода – она сделает огурцы более хрустящими.

4. Залейте огурцы подготовленным рассолом так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Сверху выложите оставшийся укроп.

5. Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 24 часа.

6. Уже на следующий день малосольные огурцы будут готовы к подаче. Они получаются ароматными, сочными и приятно хрустящими без добавления уксуса.

