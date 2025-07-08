Хрустящие огурцы с горчицей на зиму: как приготовить вкусную заготовку
Очень вкусно закрыть огурцы на зиму именно с горчицей. Они будут очень пикантные, сочные. К тому же, замечательно сохранятся до зимы и не потеряют хрустящую текстуру.
Идея приготовления маринованных огурцов с горчицей опубликована на странице фудблогера Виктории Чакивской (vica.chaikivska) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Маринад на 1л воды:
- сахар – 300 г
- соль – 3 ст.л.
- горчица – 5 ст.л.
- уксус – 200 г
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть и оставить в холодной воде на 1-2 часа.
2. Банки стерилизовать.
3. На дно сложить листья, которые всегда добавляете (хрен, смородина, вишня, зонтики укропа).
4. Сложить огурцы + 1-2 зубчика чеснока.
5. Уксус добавить в самом конце, после закипания маринада.
6. Разлить в баночки. Накрыть крышками (не закручивать).
7. На дно большой кастрюли застелить полотенце, поставить банки и залить холодной водой.
8. Довести до кипения воду и пастеризовать 10 минут.
9. Достать, закрутить крышку, перевернуть баночку и укутать.
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