Очень вкусно закрыть огурцы на зиму именно с горчицей. Они будут очень пикантные, сочные. К тому же, замечательно сохранятся до зимы и не потеряют хрустящую текстуру.

Идея приготовления маринованных огурцов с горчицей опубликована на странице фудблогера Виктории Чакивской (vica.chaikivska) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Маринад на 1л воды:

сахар – 300 г

соль – 3 ст.л.

горчица – 5 ст.л.

уксус – 200 г

Способ приготовления:

1. Огурцы помыть и оставить в холодной воде на 1-2 часа.

2. Банки стерилизовать.

3. На дно сложить листья, которые всегда добавляете (хрен, смородина, вишня, зонтики укропа).

4. Сложить огурцы + 1-2 зубчика чеснока.

5. Уксус добавить в самом конце, после закипания маринада.

6. Разлить в баночки. Накрыть крышками (не закручивать).

7. На дно большой кастрюли застелить полотенце, поставить банки и залить холодной водой.

8. Довести до кипения воду и пастеризовать 10 минут.

9. Достать, закрутить крышку, перевернуть баночку и укутать.

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