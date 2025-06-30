Огурцы с кетчупом – консервация, которая точно есть в погребе каждой хозяйки. Овощи, приготовленные таким методом, получаются очень хрустящие и пикантные. А если вы в поисках популярного рецепта, предлагаем ознакомиться с пошаговой технологией.

Идея приготовления маринованных огурцов в кетчупе на зиму опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Пропорции рассчитаны на 2 банки объемом 0,5 литров.

Ингредиенты:

огурцы – 600-700 г

листья хрена, укроп, чеснок

Для маринада:

дижонская горчица – 2 ч.л.

кетчуп – 2 ст.л.

каменная соль – 0,5 шт.

сахар – 0,5 ч.л.

душистый перец – 2 шт.

уксус – 30 мл.

вода – 240 мл.

Способ приготовления:

1. Огурцы хорошо промыть от грязи, для хруста замочить их в холодной воде минимум на 1-2 часа и отрезать хвостики с обеих сторон.

2. На дно предварительно стерилизованных банок выложить промытую зелень: листья хрена и укроп.

3. Добавить 1-2 зубчика чеснока, сверху плотно утрамбовать огурцы.

4. Залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 10 минут.

5. Для маринада в кастрюле соединить воду, уксус, соль, сахар, душистый перец.

6. Добавить дижонскую горчицу и острый кетчуп.

7. Перемешать маринад, дать закипеть и варить 5 минут.

8. Слить из банок воду, залить доверху маринадом, крепко закрыть крышками.

9. Переворачиваем банки вверх дном, накрыть полотенцем и дать остыть.

10. Убрать огурцы в темное прохладное место, а через месяц-полтора можно будет уже кушать.

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