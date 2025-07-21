Из сезонных кабачков и баклажанов можно приготовить хрустящие и золотистые пончики в кляре. Блюдо станет отличной закуской к праздничному столу и на каждый день. Подавать очень вкусно с чесночным соусом на основе майонеза или сметаны.

Идея приготовления хрустящих пончиков из кабачков и баклажанов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич(yuliia.senych) в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок

баклажан

мука (вода 2:1)

специи

Способ приготовления:

1. Нарезать кабачок и баклажан кружочками.

2. Вырезать серединку – должны получиться кольца.

3. Добавить специи в кляр: мука + холодная вода + соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

4. Погрузить овощные кольца в кляр.

5. Обвалять в панировочных сухарях.

6. Жарить в большом количестве масла до румяной корочки.

7. Выложить на бумажное полотенце.

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