Хрустящие пончики из баклажанов и кабачков: просто пожарьте в кляре
Из сезонных кабачков и баклажанов можно приготовить хрустящие и золотистые пончики в кляре. Блюдо станет отличной закуской к праздничному столу и на каждый день. Подавать очень вкусно с чесночным соусом на основе майонеза или сметаны.
Идея приготовления хрустящих пончиков из кабачков и баклажанов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич(yuliia.senych) в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок
- баклажан
- мука (вода 2:1)
- специи
Способ приготовления:
1. Нарезать кабачок и баклажан кружочками.
2. Вырезать серединку – должны получиться кольца.
3. Добавить специи в кляр: мука + холодная вода + соль, перец, паприка, сушеный чеснок.
4. Погрузить овощные кольца в кляр.
5. Обвалять в панировочных сухарях.
6. Жарить в большом количестве масла до румяной корочки.
7. Выложить на бумажное полотенце.
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