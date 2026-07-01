Хрустящие рулетики из теста фило: добавьте внутрь аппетитный сыр
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Когда хочется быстро приготовить что-то эффектное к чаю или для гостей, на помощь приходят хрустящие рулетики из теста фило. Внутри – нежный сыр, фруктовый джем и тонкое тесто, которое после запекания становится золотистым и хрустящим. Такая закуска выглядит изысканно, но готовится очень просто. А ещё рецепт легко адаптировать под любимый джем и любые орехи.
Идея приготовления хрустящих рулетиков с сыром бри опубликована на странице tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр бри – 1 упаковка
- тесто фило – 6 листов
- сливочное масло – 40 г
- малиновый джем – 4 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
- фисташки или другие орехи – 30 г
Способ приготовления:
1. Растопите сливочное масло.
2. Выложите два листа теста фило один на другой, смазывая каждый слой маслом.
3. Вдоль одного края выложите полоску малинового джема.
4. Сыр нарежьте тонкими ломтиками и выложите поверх джема.
5. Сверните тесто в плотный рулет.
6. Нарежьте рулет на кусочки толщиной примерно 3-4 см.
7. Выложите рулетики в форму для маффинов срезом вверх.
8. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15-18 минут, пока рулетики не станут золотистыми.
9. Готовую выпечку полейте медом и посыпьте измельченными фисташками или другими орехами.
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