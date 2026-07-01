Когда хочется быстро приготовить что-то эффектное к чаю или для гостей, на помощь приходят хрустящие рулетики из теста фило. Внутри – нежный сыр, фруктовый джем и тонкое тесто, которое после запекания становится золотистым и хрустящим. Такая закуска выглядит изысканно, но готовится очень просто. А ещё рецепт легко адаптировать под любимый джем и любые орехи.

Идея приготовления хрустящих рулетиков с сыром бри опубликована на странице tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

сыр бри – 1 упаковка

тесто фило – 6 листов

сливочное масло – 40 г

малиновый джем – 4 ст.л.

мед – 2 ст.л.

фисташки или другие орехи – 30 г

Способ приготовления:

1. Растопите сливочное масло.

2. Выложите два листа теста фило один на другой, смазывая каждый слой маслом.

3. Вдоль одного края выложите полоску малинового джема.

4. Сыр нарежьте тонкими ломтиками и выложите поверх джема.

5. Сверните тесто в плотный рулет.

6. Нарежьте рулет на кусочки толщиной примерно 3-4 см.

7. Выложите рулетики в форму для маффинов срезом вверх.

8. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15-18 минут, пока рулетики не станут золотистыми.

9. Готовую выпечку полейте медом и посыпьте измельченными фисташками или другими орехами.

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