Сырные палочки с моцареллой – одна из самых простых домашних закусок, которую можно приготовить буквально за полчаса. Они получаются хрустящими снаружи, мягкими внутри и прекрасно смакуют еще теплыми. Такое блюдо удобно подавать к соусам, супам или просто как быстрый перекус. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты и минимум усилий.

Идея приготовления хрустящих сырных палочек с моцареллой опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты для сырных палочек:

греческий йогурт – 300 г

мука – 320 г

моцарелла – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

итальянские травы – по вкусу

сладкая паприка – по вкусу

яйцо или сливки – для смазывания

соус – для подачи

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, муку, разрыхлитель, соль и итальянские травы. Добавьте немного паприки для более насыщенного вкуса и цвета.

2. Моцареллу натрите на терке и добавьте к тесту. Хорошо перемешайте массу до однородности. Если тесто получается слишком липким, подсыпьте еще немного муки.

3. Готовое тесто разделите на части и сформируйте палочки одинакового размера. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.

4. Сверху смажьте палочки яйцом или сливками – так они будут иметь красивую золотистую корочку после выпекания.

5. Разогрейте духовку до 190-200 градусов. Выпекайте сырные палочки примерно 20 минут до румяного цвета.

6. Подавайте закуску теплой вместе с соусом по своему вкусу. Сырные палочки хорошо сочетаются с соусом "Цезарь", томатным или чесночным соусом.

