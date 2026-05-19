Хрустящие сырные палочки из моцареллы: рецепт универсальной закуски на любой случай
Сырные палочки с моцареллой – одна из самых простых домашних закусок, которую можно приготовить буквально за полчаса. Они получаются хрустящими снаружи, мягкими внутри и прекрасно смакуют еще теплыми. Такое блюдо удобно подавать к соусам, супам или просто как быстрый перекус. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты и минимум усилий.
Идея приготовления хрустящих сырных палочек с моцареллой опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты для сырных палочек:
- греческий йогурт – 300 г
- мука – 320 г
- моцарелла – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- итальянские травы – по вкусу
- сладкая паприка – по вкусу
- яйцо или сливки – для смазывания
- соус – для подачи
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, муку, разрыхлитель, соль и итальянские травы. Добавьте немного паприки для более насыщенного вкуса и цвета.
2. Моцареллу натрите на терке и добавьте к тесту. Хорошо перемешайте массу до однородности. Если тесто получается слишком липким, подсыпьте еще немного муки.
3. Готовое тесто разделите на части и сформируйте палочки одинакового размера. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.
4. Сверху смажьте палочки яйцом или сливками – так они будут иметь красивую золотистую корочку после выпекания.
5. Разогрейте духовку до 190-200 градусов. Выпекайте сырные палочки примерно 20 минут до румяного цвета.
6. Подавайте закуску теплой вместе с соусом по своему вкусу. Сырные палочки хорошо сочетаются с соусом "Цезарь", томатным или чесночным соусом.
