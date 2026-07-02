Хрустящие треугольники из лаваша, которые исчезают за минуту: добавьте мясную начинку и сыр
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Лаваш с сочной мясной начинкой и сыром – одно из самых простых блюд, которое можно приготовить на обед, ужин или в качестве быстрого перекуса. После запекания треугольники получаются хрустящими снаружи, а внутри остаются сочными и нежными. На приготовление уйдет минимум времени, а результат непременно понравится всей семье. Такую закуску удобно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять свежими овощами.
Идея приготовления хрустящих треугольников из лаваша опубликована на странице top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- круглый лаваш – 3 шт.
- репчатый лук – 1 шт.
- мясной фарш – 400 г
- консервированная кукуруза – 150 г
- твёрдый сыр – 150-200 г
- томатный соус – 2-3 ст.л.
- вода – 50 мл.
- соль – по вкусу
- зелень – для подачи
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на небольшом количестве масла до золотистого цвета.
2. Добавьте фарш, влейте воду, посолите и хорошо перемешайте.
3. Готовьте начинку до полной готовности мяса, после чего добавьте кукурузу и томатный соус. Перемешайте и прогрейте еще несколько минут.
4. Лаваш разрежьте пополам и слегка смочите водой, чтобы он стал более эластичным.
5. На край каждой половинки выложите часть мясной начинки.
6. Посыпьте натертым твердым сыром и сложите лаваш треугольником.
7. Переложите заготовки на противень, сверху также можно добавить немного тертого сыра.
8. Запекайте в духовке до появления золотистой корочки, пока лаваш не станет хрустящим, а сыр полностью не расплавится.
9. Перед подачей посыпьте готовые треугольники свежей зеленью.
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