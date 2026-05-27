Хрустящие треугольники из лаваша: подавайте с соусом из сматаны и чеснока
Хрустящие треугольники из лаваша – это простое домашнее блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов и подходит как для перекуса, так и для легкого ужина. Благодаря сочной куриной начинке они получаются сытными, а тонкий лаваш создает аппетитную хрустящую корочку. Особый вкус придает сметанный соус с зеленью, который делает блюдо более нежным и ароматным. Такие треугольники легко приготовить даже без сложных кулинарных навыков. Подавать их лучше всего горячими, сразу после жарки.
Идея приготовления хрустящих треугольников из лаваша опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш или тортилья (диаметр около 24 см) – 4 листа
- куриный фарш – 700-800 г
- лук – 2 шт.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- яйца – для панировки для панировки
- панировочные сухари – для обвалки для обкатки
- масло – для жарки
Для сметанкового соуса:
- сметана – 200 г
- зелень (укроп или петрушка) – 1 пучок
- чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу(альтернатива: сметана + майонез + горчица)
Способ приготовления:
1. Лук измельчите с помощью блендера или очень мелко нарежьте. Смешайте его с куриным фаршем, добавьте соль и перец и хорошо перемешайте до однородности.
2. Лаваш нарежьте на удобные треугольники. На каждый кусочек выложите небольшое количество начинки и аккуратно сформируйте заготовки.
3. каждый треугольник сначала окуните во взбитое яйцо, после чего обваляйте в панировочных сухарях.
4. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте треугольники с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.
5. Для соуса смешайте сметану, измельченную зелень, чеснок, соль и перец до однородной массы.
6. Подавайте хрустящие треугольники горячими вместе с соусом.
