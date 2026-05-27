Хрустящие треугольники из лаваша – это простое домашнее блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов и подходит как для перекуса, так и для легкого ужина. Благодаря сочной куриной начинке они получаются сытными, а тонкий лаваш создает аппетитную хрустящую корочку. Особый вкус придает сметанный соус с зеленью, который делает блюдо более нежным и ароматным. Такие треугольники легко приготовить даже без сложных кулинарных навыков. Подавать их лучше всего горячими, сразу после жарки.

Идея приготовления хрустящих треугольников из лаваша опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш или тортилья (диаметр около 24 см) – 4 листа

куриный фарш – 700-800 г

лук – 2 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

яйца – для панировки для панировки

панировочные сухари – для обвалки для обкатки

масло – для жарки

Для сметанкового соуса:

сметана – 200 г

зелень (укроп или петрушка) – 1 пучок

чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу(альтернатива: сметана + майонез + горчица)

Способ приготовления:

1. Лук измельчите с помощью блендера или очень мелко нарежьте. Смешайте его с куриным фаршем, добавьте соль и перец и хорошо перемешайте до однородности.

2. Лаваш нарежьте на удобные треугольники. На каждый кусочек выложите небольшое количество начинки и аккуратно сформируйте заготовки.

3. каждый треугольник сначала окуните во взбитое яйцо, после чего обваляйте в панировочных сухарях.

4. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте треугольники с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

5. Для соуса смешайте сметану, измельченную зелень, чеснок, соль и перец до однородной массы.

6. Подавайте хрустящие треугольники горячими вместе с соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: