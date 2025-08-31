Хрустящие трубочки со сгущеной на сковороде: самый простой рецепт удачного теста
Любимый десерт многих еще из детства – трубочки со сгущенным молоком. Стоит отметить, что основу для трубочек можно готовить просто на сковороде. А для начинки подойдет также нежный крем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих вафель со сгущенным молоком, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 100 г
- Мука – 150 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром до однородности. Добавить просеянную муку, перемешать. Растопить сливочное масло, влить в тесто и перемешать, но масло не должно быть слишком горячим – идеальная температура около 55°C, чтобы не "сварить" яйца в тесте.
2. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, разровняйте и готовьте 1-2 минуты.
3. Скатайте основу в трубочку, наполните сгущенным молоком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: