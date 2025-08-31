Хрустящие трубочки со сгущеной на сковороде: самый простой рецепт удачного теста

Любимый десерт многих еще из детства – трубочки со сгущенным молоком. Стоит отметить, что основу для трубочек можно готовить просто на сковороде. А для начинки подойдет также нежный крем. 

Видео дня
Вкусные трубочки со сгущенным молоком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих вафель со сгущенным молоком, которые готовятся на сковороде. 

Рецепт трубочек

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт
  • Сахар – 100 г
  • Мука – 150 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сгущенное молоко

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром до однородности. Добавить просеянную муку, перемешать. Растопить сливочное масло, влить в тесто и перемешать, но масло не должно быть слишком горячим – идеальная температура около 55°C, чтобы не "сварить" яйца в тесте.

Тесто для трубочек

2. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, разровняйте и готовьте 1-2 минуты.

Сколько готовить трубочки на сковороде

3. Скатайте основу в трубочку, наполните сгущенным молоком.

Готовые трубочки

