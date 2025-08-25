Куриные крылышки – простое и вкусное блюдо, которое готовится очень просто как в духовке, так и на сковороде. Для яркого вкуса и хрустящей корочки, готовьте их с соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных крылышек, с вкусным соусом.

Ингредиенты:

Куриные крылышки 1,5 кг

Масло 80 г

Соль, перец по вкусу

Для соуса:

Кетчуп Терияки Сладкий 100 г

Зернистая горчица 1 ч.л

Мед 1-2 ч.л

Сок лимона 1/2 шт

Чеснок 3 зуб.

Способ приготовления:

1. Крылышки хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Разрежьте на фаланги.

2. В сковородке растопить масло, обжарить крылышки 10-12 минут, периодически переворачивая добавить соль и перец.

3. В миске смешайте все ингредиенты для соуса, перемешайте и тушите под крышкой еще 7 минут. Соус немного загустеет и покроет крылышки глазурью.

Подавайте с зеленью!

