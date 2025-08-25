Хрустящие жареные куриные крылышки в кисло-сладком соусе за 12 минут: готовятся на сковороде
Куриные крылышки – простое и вкусное блюдо, которое готовится очень просто как в духовке, так и на сковороде. Для яркого вкуса и хрустящей корочки, готовьте их с соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных крылышек, с вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки 1,5 кг
- Масло 80 г
- Соль, перец по вкусу
Для соуса:
- Кетчуп Терияки Сладкий 100 г
- Зернистая горчица 1 ч.л
- Мед 1-2 ч.л
- Сок лимона 1/2 шт
- Чеснок 3 зуб.
Способ приготовления:
1. Крылышки хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Разрежьте на фаланги.
2. В сковородке растопить масло, обжарить крылышки 10-12 минут, периодически переворачивая добавить соль и перец.
3. В миске смешайте все ингредиенты для соуса, перемешайте и тушите под крышкой еще 7 минут. Соус немного загустеет и покроет крылышки глазурью.
Подавайте с зеленью!
