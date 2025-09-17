Пирожки с капустой – любимое блюдо во многих семьях. Особенно вкусно есть с томатным соком или любимым соусом. Для того, чтобы ваши изделия получились удачными, важно правильно сделать тесто, которое не впитывает масло.

Идея приготовления вкуснейших жареных вырезок с капустой опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для теста:

45 г прессованных дрожжей

2 ст.л. сахара (без горки)

1,5 ч.л. соли (без горки)

750 мл. тепленькой воды

1 кг. муки

Начинка:

1 большая капуста

2 лука

2 моркови

соль

перец

немного куриной приправы

лавровый лист

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В миску влить воду, добавить сахар и размешать до растворения.

2. Затем добавить дрожжи, перемешать.

3. Частями всыпать просеянную муку и соль.

4. Вымешать ложкой, затем тесто вымесить (если очень липнет, руки смазать маслом).

5. Прикрыть и оставить на час.

6. На масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить нашинкованную капусту, натертую морковь. Всыпать специи, влить немного воды и на маленьком огне тушить под крышкой около 15 мин, охладить.

7. Из теста сформировать небольшие шарики, раскатать, выложить начинку и защипнуть края, формируя пирожок.

8. Жарить до готовности в большом количестве масла. После этого переложить на бумажное полотенце.

