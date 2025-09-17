Хрустящие жареные пирожки с капустой: делимся рецептом самого удачного теста
Пирожки с капустой – любимое блюдо во многих семьях. Особенно вкусно есть с томатным соком или любимым соусом. Для того, чтобы ваши изделия получились удачными, важно правильно сделать тесто, которое не впитывает масло.
Идея приготовления вкуснейших жареных вырезок с капустой опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 45 г прессованных дрожжей
- 2 ст.л. сахара (без горки)
- 1,5 ч.л. соли (без горки)
- 750 мл. тепленькой воды
- 1 кг. муки
Начинка:
- 1 большая капуста
- 2 лука
- 2 моркови
- соль
- перец
- немного куриной приправы
- лавровый лист
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. В миску влить воду, добавить сахар и размешать до растворения.
2. Затем добавить дрожжи, перемешать.
3. Частями всыпать просеянную муку и соль.
4. Вымешать ложкой, затем тесто вымесить (если очень липнет, руки смазать маслом).
5. Прикрыть и оставить на час.
6. На масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить нашинкованную капусту, натертую морковь. Всыпать специи, влить немного воды и на маленьком огне тушить под крышкой около 15 мин, охладить.
7. Из теста сформировать небольшие шарики, раскатать, выложить начинку и защипнуть края, формируя пирожок.
8. Жарить до готовности в большом количестве масла. После этого переложить на бумажное полотенце.
