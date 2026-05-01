Домашние жареные пирожки – это простое и сытное блюдо, которое всегда уместно. Особенно когда хочется чего-то теплого и знакомого. Хрустящая корочка и нежная начинка делают их любимыми для многих. Главное – правильно замесить тесто. Тогда результат точно порадует.

Идея приготовления домашних жареных пирожков опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 650 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

масло – 3 ст.л.

кипяток – 250 мл.

вода – 200 мл.

дрожжи сухие – 10 г (или свежие – 25 г)

картофельное пюре – 500 г

фарш (предварительно обжаренный с луком) – 400 г

зеленый лук – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сделайте основу для теста: в миске смешайте несколько ложек муки с солью, сахаром и маслом.

2. Залейте кипятком и быстро перемешайте до однородности без комочков. Дайте массе немного остыть.

3. Влейте теплую воду, добавьте дрожжи и хорошо перемешайте до их растворения.

4. Постепенно всыпайте остальную муку и замесите мягкое, эластичное тесто.

5. При необходимости смажьте руки маслом, чтобы тесто не липло.

6. Разделите тесто на небольшие порции примерно по 60-70 г. Сформируйте шарики.

7. Подготовьте начинку: смешайте картофельное пюре с обжаренным фаршем и мелко нарезанным зеленым луком. Посолите и поперчите по вкусу.

8. Каждый шарик теста растяните руками в лепешку. Выложите начинку, соедините края и сформируйте пирожок.

9. Разогрейте сковородку с достаточным количеством масла.

10. Жарьте пирожки на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

11. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими – они будут особенно хрустящими снаружи и нежными внутри.

