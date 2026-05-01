Хрустящие жареные пирожки с картошкой: делимся рецептом идеального теста
Домашние жареные пирожки – это простое и сытное блюдо, которое всегда уместно. Особенно когда хочется чего-то теплого и знакомого. Хрустящая корочка и нежная начинка делают их любимыми для многих. Главное – правильно замесить тесто. Тогда результат точно порадует.
Идея приготовления домашних жареных пирожков опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 650 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- масло – 3 ст.л.
- кипяток – 250 мл.
- вода – 200 мл.
- дрожжи сухие – 10 г (или свежие – 25 г)
- картофельное пюре – 500 г
- фарш (предварительно обжаренный с луком) – 400 г
- зеленый лук – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сделайте основу для теста: в миске смешайте несколько ложек муки с солью, сахаром и маслом.
2. Залейте кипятком и быстро перемешайте до однородности без комочков. Дайте массе немного остыть.
3. Влейте теплую воду, добавьте дрожжи и хорошо перемешайте до их растворения.
4. Постепенно всыпайте остальную муку и замесите мягкое, эластичное тесто.
5. При необходимости смажьте руки маслом, чтобы тесто не липло.
6. Разделите тесто на небольшие порции примерно по 60-70 г. Сформируйте шарики.
7. Подготовьте начинку: смешайте картофельное пюре с обжаренным фаршем и мелко нарезанным зеленым луком. Посолите и поперчите по вкусу.
8. Каждый шарик теста растяните руками в лепешку. Выложите начинку, соедините края и сформируйте пирожок.
9. Разогрейте сковородку с достаточным количеством масла.
10. Жарьте пирожки на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
11. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими – они будут особенно хрустящими снаружи и нежными внутри.
