Запеченный картофель по-селянски – одно из самых вкусны и сытных блюд. Для того, чтобы картофель был хрустящим снаружи и мягким внутри, его можно предварительно немного отварить и после запекать с специями и маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картошки по-селянски, которая будет очень ароматной и хрустящей.

Ингредиенты:

картофель – 8 шт.

специи для картофеля – 1 ст. л.

соль по вкусу

масло – 50 мл

зелень – 100 г

чеснок – 2 зуб.

пергаментная бумага

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, нарежьте кружочками. Посыпьте специями для картофеля. На застеленный пергаментом противень в один ряд выложить кружочки картофеля. Смажьте пергамент растительным маслом.

2. Готовьте 40-45 минут при 180°С, если хотите более хрустящую – 50 минут!

Подавайте с соусами, чесноком, салатами!

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