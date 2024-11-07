Видео дня
Хрустящий картофель по-селянски с зеленью и чесноком: рецепт блюда для ужина
Запеченный картофель по-селянски – одно из самых вкусны и сытных блюд. Для того, чтобы картофель был хрустящим снаружи и мягким внутри, его можно предварительно немного отварить и после запекать с специями и маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картошки по-селянски, которая будет очень ароматной и хрустящей.
Ингредиенты:
- картофель – 8 шт.
- специи для картофеля – 1 ст. л.
- соль по вкусу
- масло – 50 мл
- зелень – 100 г
- чеснок – 2 зуб.
- пергаментная бумага
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, нарежьте кружочками. Посыпьте специями для картофеля. На застеленный пергаментом противень в один ряд выложить кружочки картофеля. Смажьте пергамент растительным маслом.
2. Готовьте 40-45 минут при 180°С, если хотите более хрустящую – 50 минут!
Подавайте с соусами, чесноком, салатами!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: