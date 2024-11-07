Хрустящий картофель по-селянски с зеленью и чесноком: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Рецепт картофеля

Запеченный картофель по-селянски – одно из самых вкусны и сытных блюд. Для того, чтобы картофель был хрустящим снаружи и мягким внутри, его можно предварительно немного отварить и после запекать с специями и маслом.

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Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картошки по-селянски, которая будет очень ароматной и хрустящей.

Рецепт картофеля

Ингредиенты:

  • картофель – 8 шт.
  • специи для картофеля – 1 ст. л.
  • соль по вкусу
  • масло – 50 мл
  • зелень – 100 г
  • чеснок – 2 зуб.
  • пергаментная бумага

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, нарежьте кружочками. Посыпьте специями для картофеля. На застеленный пергаментом противень в один ряд выложить кружочки картофеля. Смажьте пергамент растительным маслом.

Приготовление блюда

2. Готовьте 40-45 минут при 180°С, если хотите более хрустящую – 50 минут!

Подавайте с соусами, чесноком, салатами!

Готовый картофель

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