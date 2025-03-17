Хрустящий весенний салат из фиолетовой капусты: как приготовить полезное сезонное блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
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Хрустящий весенний салат из фиолетовой капусты: как приготовить полезное сезонное блюдо

Фиолетовая капуста – очень полезный и питательный овощ. Из него можно приготовить разнообразные легкие салаты. Для весеннего периода – это именно то, что нужно.

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Идея приготовления хрустящего весеннего салата из красной капусты опубликована на странице нутрициолога Валентины Федоровой (fedorova.valentyna) в Instagram. Капуста отлично сочетается с сочной натертой морковью.

Хрустящий весенний салат из фиолетовой капусты: как приготовить полезное сезонное блюдо

Ингредиенты:⁣⁣⠀

  • красная капуста – 300 г
  • морковь⁣⁣ – 1 шт.
  • красный перец – половинка
  • консервированная кукуруза – 4 ст.л.
  • укроп – 1-2 веточки

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.⠀
  • соль – по вкусу⁣⁣⠀

Способ приготовления:

Хрустящий весенний салат из фиолетовой капусты: как приготовить полезное сезонное блюдо

1. Нашинковать капусту.

2. Натереть морковь на терке или нарезать тонкой соломкой. ⁣⁣⠀

Хрустящий весенний салат из фиолетовой капусты: как приготовить полезное сезонное блюдо

3. Нарезать перец тонкими полосками или полукольцами. ⁣⁣⠀

Хрустящий весенний салат из фиолетовой капусты: как приготовить полезное сезонное блюдо

4. Добавить кукурузу и мелко потертый укроп.

5. Заправить маслом, лимонным соком, солью. ⁣⁣⠀

Хрустящий весенний салат из фиолетовой капусты: как приготовить полезное сезонное блюдо

6. Всё хорошо перемешать.

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