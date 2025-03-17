Фиолетовая капуста – очень полезный и питательный овощ. Из него можно приготовить разнообразные легкие салаты. Для весеннего периода – это именно то, что нужно.

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Идея приготовления хрустящего весеннего салата из красной капусты опубликована на странице нутрициолога Валентины Федоровой (fedorova.valentyna) в Instagram. Капуста отлично сочетается с сочной натертой морковью.

Ингредиенты:⁣⁣⠀

красная капуста – 300 г

морковь⁣⁣ – 1 шт.

красный перец – половинка

консервированная кукуруза – 4 ст.л.

укроп – 1-2 веточки

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.⠀

соль – по вкусу⁣⁣⠀

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту.

2. Натереть морковь на терке или нарезать тонкой соломкой. ⁣⁣⠀

3. Нарезать перец тонкими полосками или полукольцами. ⁣⁣⠀

4. Добавить кукурузу и мелко потертый укроп.

5. Заправить маслом, лимонным соком, солью. ⁣⁣⠀

6. Всё хорошо перемешать.

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