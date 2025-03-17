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Хрустящий весенний салат из фиолетовой капусты: как приготовить полезное сезонное блюдо
Фиолетовая капуста – очень полезный и питательный овощ. Из него можно приготовить разнообразные легкие салаты. Для весеннего периода – это именно то, что нужно.
Идея приготовления хрустящего весеннего салата из красной капусты опубликована на странице нутрициолога Валентины Федоровой (fedorova.valentyna) в Instagram. Капуста отлично сочетается с сочной натертой морковью.
Ингредиенты:⠀
- красная капуста – 300 г
- морковь – 1 шт.
- красный перец – половинка
- консервированная кукуруза – 4 ст.л.
- укроп – 1-2 веточки
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.⠀
- соль – по вкусу⠀
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту.
2. Натереть морковь на терке или нарезать тонкой соломкой. ⠀
3. Нарезать перец тонкими полосками или полукольцами. ⠀
4. Добавить кукурузу и мелко потертый укроп.
5. Заправить маслом, лимонным соком, солью. ⠀
6. Всё хорошо перемешать.
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