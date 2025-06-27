Хватит просто варить макароны: как приготовить вкусную пасту на ужин
Вместо того, чтобы просто варить макароны с сосисками на ужин, можно приготовить очень вкусную пасту с курицей и грибами. У вас получится действительно ресторанное блюдо из достаточно бюджетных продуктов.
Идея приготовления вкусной пасты в сливочном соусе на ужин опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Вы справитесь с таким блюдом за считанные минуты.
Ингредиенты:
- макароны – 400 г
- куриное бедро или филе – 500 г
- шампиньоны – 300 г
- сливки 10-20% – 300 мл. (теплые)
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- зелень
- сливочное масло – 40 г
- соль, перец, мускатный орех, итальянские травы
Способ приготовления:
1. Сварить макароны.
2. В сковородку положить кусочек сливочного масла, растопить.
3. Добавить нарезанное куриное бедро, обжарить минут 5-7.
4. Затем всыпать нарезанные шампиньоны и готовить до испарения жидкости.
5. Добавить нарезанный лук, перемешать, накрыть крышкой и тушить до готовности на небольшом огне (10-15 минут).
6. Всыпать соль, специи.
7. Влить теплые сливки, перемешать.
8. Когда соус закипит, добавить мелко нарезанную зелень и выжать чеснок.
9. Тушить 5 минут. Снять с огня и подавать пасту с соусом к столу.
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