Вместо того, чтобы просто варить макароны с сосисками на ужин, можно приготовить очень вкусную пасту с курицей и грибами. У вас получится действительно ресторанное блюдо из достаточно бюджетных продуктов.

Идея приготовления вкусной пасты в сливочном соусе на ужин опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Вы справитесь с таким блюдом за считанные минуты.

Ингредиенты:

макароны – 400 г

куриное бедро или филе – 500 г

шампиньоны – 300 г

сливки 10-20% – 300 мл. (теплые)

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

зелень

сливочное масло – 40 г

соль, перец, мускатный орех, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Сварить макароны.

2. В сковородку положить кусочек сливочного масла, растопить.

3. Добавить нарезанное куриное бедро, обжарить минут 5-7.

4. Затем всыпать нарезанные шампиньоны и готовить до испарения жидкости.

5. Добавить нарезанный лук, перемешать, накрыть крышкой и тушить до готовности на небольшом огне (10-15 минут).

6. Всыпать соль, специи.

7. Влить теплые сливки, перемешать.

8. Когда соус закипит, добавить мелко нарезанную зелень и выжать чеснок.

9. Тушить 5 минут. Снять с огня и подавать пасту с соусом к столу.

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