Идеальная дрожжевая паска из теста на молоке: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Пасха – это время домашней выпечки и проверенных рецептов. Дрожжевая паска на молоке – один из самых удачных вариантов, который дает стабильно хороший результат. Она получается мягкой, ароматной и хорошо держит форму. Рецепт не сложный, если четко придерживаться последовательности действий.
Идея приготовления пышной паски на молоке опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram.
Ингредиенты:
- дрожжи сухие – 11 г
- теплое молоко – 200-230 мл.
- сахар – 150-200 г
- соль – 1/2 ч.л.
- желтки – 5 шт.
- мед – 20 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 500 г
- сливочное масло (мягкое) – 150-200 г
- изюм – 250 г
- апельсиновый сок – из 1 апельсина
Способ приготовления:
1. Изюм залить апельсиновым соком и оставить на 2-3 часа, чтобы он хорошо набух и стал мягким.
2. В теплое молоко всыпать дрожжи и часть сахара, растворить.
3. Добавить яйца и перемешать.
4. Желтки отдельно соединить с медом, хорошо перемешать и добавить к общей массе.
5. Постепенно всыпать муку, замесить мягкое, немного липкое тесто.
6. Далее поэтапно добавить мягкое сливочное масло, каждый раз хорошо вымешивая.
7. Замесить тесто до гладкой и эластичной консистенции.
8. Накрыть и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно поднялось.
9. После этого добавить изюм, осторожно вмешать и снова оставить тесто подходить еще на 1,5-2 часа.
10. Готовое тесто разложить в формы, заполняя их примерно на треть. Оставить еще на 1-1,5 часа, чтобы паски подросли.
11. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут до готовности. Остудить и по желанию украсить.
