Пасха – это время домашней выпечки и проверенных рецептов. Дрожжевая паска на молоке – один из самых удачных вариантов, который дает стабильно хороший результат. Она получается мягкой, ароматной и хорошо держит форму. Рецепт не сложный, если четко придерживаться последовательности действий.

Идея приготовления пышной паски на молоке опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram.

Ингредиенты:

дрожжи сухие – 11 г

теплое молоко – 200-230 мл.

сахар – 150-200 г

соль – 1/2 ч.л.

желтки – 5 шт.

мед – 20 г

яйца – 2 шт.

мука – 500 г

сливочное масло (мягкое) – 150-200 г

изюм – 250 г

апельсиновый сок – из 1 апельсина

Способ приготовления:

1. Изюм залить апельсиновым соком и оставить на 2-3 часа, чтобы он хорошо набух и стал мягким.

2. В теплое молоко всыпать дрожжи и часть сахара, растворить.

3. Добавить яйца и перемешать.

4. Желтки отдельно соединить с медом, хорошо перемешать и добавить к общей массе.

5. Постепенно всыпать муку, замесить мягкое, немного липкое тесто.

6. Далее поэтапно добавить мягкое сливочное масло, каждый раз хорошо вымешивая.

7. Замесить тесто до гладкой и эластичной консистенции.

8. Накрыть и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно поднялось.

9. После этого добавить изюм, осторожно вмешать и снова оставить тесто подходить еще на 1,5-2 часа.

10. Готовое тесто разложить в формы, заполняя их примерно на треть. Оставить еще на 1-1,5 часа, чтобы паски подросли.

11. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут до готовности. Остудить и по желанию украсить.

