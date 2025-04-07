Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку
Паска панеттоне – трендовая праздничная выпечка, которую планируют приготовить многие хозяйки в этом году на Пасху. В основе теста молочная опара с прессованными дрожжами. После особой технологии замешивания масса получается очень пышной и пористой.
Идея приготовления пышной паски панеттоне опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram. Украсить сверху можно хлопьями миндаля.
Ингредиенты для опары:
- дрожжи – 28 г
- молоко – 100 мл.
- мука – 2 ст.л. от общего количества
- сахар – 2 ст.л. от общего количества
Способ приготовления опары:
1. К теплому молоку добавить дрожжи, сахар и муку.
2. Все перемешать и оставить под пищевой пленкой на 40-50 минут.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 100 мл.
- куриные желтки – 5 шт.
- сахар – 100 г.
- мед – 30 г.
- ваниль
- мука сильная – 480 г.
- сливочное масло – 140 г.
- изюм, цукаты или шоколад – по желанию
Способ приготовления теста:
1. К опаре добавить теплое молоко, желтки, сахар, мед, ваниль.
2. Все перемешать и всыпать муку.
3. В процессе добавить также мягкое сливочное масло.
4. Замешайте тесто минимум 20 минут, чтобы оно отставало от формы. Можно это делать руками или с помощью комбайна.
5. Когда замесили – всыпать изюм, еще раз перемешать.
6. Оставить его на час подняться под пленкой.
7. Затем наложить в формы на 1/3 высоты, оставить снова подняться, украсить сверху и расставить выпекаться при температуре 170 градусов 30-40 минут.
8. Еще в горячем виде проколоть снизу шпажками и подвешивать.
9. Есть после охлаждения.
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