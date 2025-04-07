Паска панеттоне – трендовая праздничная выпечка, которую планируют приготовить многие хозяйки в этом году на Пасху. В основе теста молочная опара с прессованными дрожжами. После особой технологии замешивания масса получается очень пышной и пористой.

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Идея приготовления пышной паски панеттоне опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram. Украсить сверху можно хлопьями миндаля.

Ингредиенты для опары:

дрожжи – 28 г

молоко – 100 мл.

мука – 2 ст.л. от общего количества

сахар – 2 ст.л. от общего количества

Способ приготовления опары:

1. К теплому молоку добавить дрожжи, сахар и муку.

2. Все перемешать и оставить под пищевой пленкой на 40-50 минут.

Ингредиенты для теста:

молоко – 100 мл.

куриные желтки – 5 шт.

сахар – 100 г.

мед – 30 г.

ваниль

мука сильная – 480 г.

сливочное масло – 140 г.

изюм, цукаты или шоколад – по желанию

Способ приготовления теста:

1. К опаре добавить теплое молоко, желтки, сахар, мед, ваниль.

2. Все перемешать и всыпать муку.

3. В процессе добавить также мягкое сливочное масло.

4. Замешайте тесто минимум 20 минут, чтобы оно отставало от формы. Можно это делать руками или с помощью комбайна.

5. Когда замесили – всыпать изюм, еще раз перемешать.

6. Оставить его на час подняться под пленкой.

7. Затем наложить в формы на 1/3 высоты, оставить снова подняться, украсить сверху и расставить выпекаться при температуре 170 градусов 30-40 минут.

8. Еще в горячем виде проколоть снизу шпажками и подвешивать.

9. Есть после охлаждения.

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