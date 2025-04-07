Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
930
Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

Паска панеттоне – трендовая праздничная выпечка, которую планируют приготовить многие хозяйки в этом году на Пасху. В основе теста молочная опара с прессованными дрожжами. После особой технологии замешивания масса получается очень пышной и пористой.

Видео дня

Идея приготовления пышной паски панеттоне опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram. Украсить сверху можно хлопьями миндаля.

Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

Ингредиенты для опары:

  • дрожжи – 28 г
  • молоко – 100 мл.
  • мука – 2 ст.л. от общего количества
  • сахар – 2 ст.л. от общего количества

Способ приготовления опары:

Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

1. К теплому молоку добавить дрожжи, сахар и муку.

2. Все перемешать и оставить под пищевой пленкой на 40-50 минут.

Ингредиенты для теста:

  • молоко – 100 мл.
  • куриные желтки – 5 шт.
  • сахар – 100 г.
  • мед – 30 г.
  • ваниль
  • мука сильная – 480 г.
  • сливочное масло – 140 г.
  • изюм, цукаты или шоколад – по желанию

Способ приготовления теста:

Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

1. К опаре добавить теплое молоко, желтки, сахар, мед, ваниль.

2. Все перемешать и всыпать муку.

Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

3. В процессе добавить также мягкое сливочное масло.

4. Замешайте тесто минимум 20 минут, чтобы оно отставало от формы. Можно это делать руками или с помощью комбайна.

Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

5. Когда замесили – всыпать изюм, еще раз перемешать.

6. Оставить его на час подняться под пленкой.

Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

7. Затем наложить в формы на 1/3 высоты, оставить снова подняться, украсить сверху и расставить выпекаться при температуре 170 градусов 30-40 минут.

Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

8. Еще в горячем виде проколоть снизу шпажками и подвешивать.

9. Есть после охлаждения.

Идеальная пасха панеттоне из дрожжевого теста: как приготовить трендовую выпечку

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты