Кисло-сладкий соус – один из самых популярных в мировой кухне. Он сочетает в себе легкую кислинку, приятную сладость и нежную пикантность, делая любое блюдо более насыщенным и ароматным. Особенно хорошо такой соус раскрывает вкус курицы, делая мясо сочным и аппетитным. Это блюдо удачно сочетается с рисом, картофелем или лапшой и станет отличным выбором как для семейного ужина, так и для праздничного стола

Идея приготовления курицы в кисло-сладком соусе опубликована на странице leocoookss в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе бедра – 500 г

яйцо – 1 шт.

кукурузный крахмал – 3–4 ст.л. (для курицы) + 1 ст.л. (для соуса)

сухой чили – щепотка (или по вкусу)

соевый соус – 3 ст.л.

лук – 1 шт.

красный болгарский перец – 1 шт.

консервированные ананасы – 200 г (сок оставить, примерно 50 мл, для соуса)

кетчуп или томатная паста – 3 ст.л.

рисовый или яблочный уксус – 1,5 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

зеленый лук – 2-3 пера

кунжут – 1 ч.л.

растительное масло – для жарки

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Маринад для курицы. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, добавьте яйцо, щепотку соли, перец, сухой чили, 1 ст.л. соевого соуса и 3-4 ст.л. крахмала. Хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

2. Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец – кубиками, ананасы достаньте из банки.

3. На разогретой сковороде с маслом обжаривайте кусочки курицы поочередно до золотистой корочки (примерно 5-6 минут). Переложите на тарелку.

4. В другой сковороде обжарьте чеснок (5-10 секунд), добавьте лук и жарьте 1-2 минуты. Затем добавьте ананасы, слегка подрумяньте, а в конце добавьте перец и быстро обжарьте, чтобы он остался хрустящим.

5. В миске смешайте кетчуп, уксус, сахар, 2 ст.л. соевого соуса, сок от ананасов и 1 ст.л. крахмала, разведенного в 3 ст.л. воды.

6. Выложите в сковороду обжаренную курицу, залейте соусом и перемешайте. Тушите 2-3 минуты, пока соус не станет густым и блестящим.

7. Посыпьте блюдо зеленым луком и кунжутом. Подавать лучше всего с рисом, картофелем или лапшой.

