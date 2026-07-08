Идеально пышные оладьи на кефире: в чём секрет удачного результата

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
717
Идеально пышные оладьи на кефире: в чём секрет удачного результата
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Пушистые оладьи на кефире – это простой вариант домашнего завтрака или перекуса, который любят за нежную текстуру и быстрое приготовление. Чтобы оладьи получились высокими и мягкими, важно правильно приготовить тесто и не нарушить несколько простых правил. В этом рецепте используется доступный набор продуктов, а весь процесс занимает совсем немного времени.

Идея приготовления идеально пышных оладий на кефире опубликована на странице tanysha sidoruk в Instagram.

Главный секрет пышных оладий на кефире – в правильной консистенции теста и соблюдении последовательности приготовления. Оно должно быть достаточно густым, чтобы медленно стекать с ложки, а после добавления соды тесто не стоит долго перемешивать.

Идеально пышные оладьи на кефире: в чём секрет удачного результата

Ингредиенты:

  • кефир 2,5% – 400 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – 1/3 ч.л.
  • сода – 1 ч.л.
  • мука – 300 г

Способ приготовления:

Идеально пышные оладьи на кефире: в чём секрет удачного результата

1. Сначала яйцо нужно взбить вместе с сахаром и солью до однородной массы.

2. Кефир слегка подогреть, чтобы он был тёплым, но не горячим, и добавить в яичную смесь.

3. Затем постепенно всыпать половину муки и перемешать. После этого добавить соду, всыпать оставшуюся муку и снова аккуратно перемешать до получения густого теста без комочков.

Идеально пышные оладьи на кефире: в чём секрет удачного результата

4. Готовое тесто оставить примерно на 10 минут. После этого важно больше не перемешивать его, ведь именно это помогает сохранить воздушность будущих оладий.

5. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Идеально пышные оладьи на кефире: в чём секрет удачного результата

6. Такие оладьи на кефире получаются мягкими внутри, хорошо держат форму и остаются вкусными даже после остывания. Простой рецепт из доступных продуктов поможет приготовить удачный домашний завтрак без лишних сложностей.

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