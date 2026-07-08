Пушистые оладьи на кефире – это простой вариант домашнего завтрака или перекуса, который любят за нежную текстуру и быстрое приготовление. Чтобы оладьи получились высокими и мягкими, важно правильно приготовить тесто и не нарушить несколько простых правил. В этом рецепте используется доступный набор продуктов, а весь процесс занимает совсем немного времени.

Идея приготовления идеально пышных оладий на кефире опубликована на странице tanysha sidoruk в Instagram.

Главный секрет пышных оладий на кефире – в правильной консистенции теста и соблюдении последовательности приготовления. Оно должно быть достаточно густым, чтобы медленно стекать с ложки, а после добавления соды тесто не стоит долго перемешивать.

Ингредиенты:

кефир 2,5% – 400 мл.

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

соль – 1/3 ч.л.

сода – 1 ч.л.

мука – 300 г

Способ приготовления:

1. Сначала яйцо нужно взбить вместе с сахаром и солью до однородной массы.

2. Кефир слегка подогреть, чтобы он был тёплым, но не горячим, и добавить в яичную смесь.

3. Затем постепенно всыпать половину муки и перемешать. После этого добавить соду, всыпать оставшуюся муку и снова аккуратно перемешать до получения густого теста без комочков.

4. Готовое тесто оставить примерно на 10 минут. После этого важно больше не перемешивать его, ведь именно это помогает сохранить воздушность будущих оладий.

5. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

6. Такие оладьи на кефире получаются мягкими внутри, хорошо держат форму и остаются вкусными даже после остывания. Простой рецепт из доступных продуктов поможет приготовить удачный домашний завтрак без лишних сложностей.

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