Идеально в жару: самая вкусная и легкая летняя окрошка на айране

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Идеально в жару: самая вкусная и легкая летняя окрошка на айране

Самое легкое, освежающее летнее блюдо – окрошка. Готовить ее можно на кефире, минеральной воде, а также вкусно будет с квасом и айраном. Для яркого вкуса не забывайте добавить достаточно зелени.

Из каких овощей лучше готовить окрошку

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной летней окрошки, из овощей, с зеленью и айраном. 

Рецепт окрошки

Ингредиенты: 

  • картофель средний – 3-4 шт.
  • яйцо куриное – 8-10 шт.
  • колбаса – 300 г
  • веток свежий – 3-4 шт. 
  • редис – 250 г
  • зеленый лук
  • горошек зеленый
  • укроп-пучок
  • айран – 1 л (обязательно попробуйте с ним)
  • вода минеральная газированная  – 1.5 л 
  • горчица острая – 2 ст.л
  • лимон(сок) – 1 ст.л
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отваренный картофель нарезаем кубиком, отваренные яйца (белок) нарезаем, желток перетираем отдельно. 

Ингредиенты для блюда

2. Нарезаем кубиками вареную колбаску, огурцы и редиску нарезаем мелкими кубиком или тонкими кружочками. Зелень мелко. 

Овощи и зелень

3. Смешиваем все нарезанные ингредиенты, добавляем соль, перец по вкусу, сметану, горчица и лимонный сок, хорошо перемешиваем ,вливаем айран и минеральную воду, снова перемешиваем доводим до вкуса и можно есть.

Айран для блюда

Подавайте блюдо охлажденным!

Готовое блюдо

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