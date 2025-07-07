Самое легкое, освежающее летнее блюдо – окрошка. Готовить ее можно на кефире, минеральной воде, а также вкусно будет с квасом и айраном. Для яркого вкуса не забывайте добавить достаточно зелени.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной летней окрошки, из овощей, с зеленью и айраном.

Ингредиенты:

картофель средний – 3-4 шт.

яйцо куриное – 8-10 шт.

колбаса – 300 г

веток свежий – 3-4 шт.

редис – 250 г

зеленый лук

горошек зеленый

укроп-пучок

айран – 1 л (обязательно попробуйте с ним)

вода минеральная газированная – 1.5 л

горчица острая – 2 ст.л

лимон(сок) – 1 ст.л

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренный картофель нарезаем кубиком, отваренные яйца (белок) нарезаем, желток перетираем отдельно.

2. Нарезаем кубиками вареную колбаску, огурцы и редиску нарезаем мелкими кубиком или тонкими кружочками. Зелень мелко.

3. Смешиваем все нарезанные ингредиенты, добавляем соль, перец по вкусу, сметану, горчица и лимонный сок, хорошо перемешиваем ,вливаем айран и минеральную воду, снова перемешиваем доводим до вкуса и можно есть.

Подавайте блюдо охлажденным!

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