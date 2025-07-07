Идеально в жару: самая вкусная и легкая летняя окрошка на айране
Самое легкое, освежающее летнее блюдо – окрошка. Готовить ее можно на кефире, минеральной воде, а также вкусно будет с квасом и айраном. Для яркого вкуса не забывайте добавить достаточно зелени.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной летней окрошки, из овощей, с зеленью и айраном.
Ингредиенты:
- картофель средний – 3-4 шт.
- яйцо куриное – 8-10 шт.
- колбаса – 300 г
- веток свежий – 3-4 шт.
- редис – 250 г
- зеленый лук
- горошек зеленый
- укроп-пучок
- айран – 1 л (обязательно попробуйте с ним)
- вода минеральная газированная – 1.5 л
- горчица острая – 2 ст.л
- лимон(сок) – 1 ст.л
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отваренный картофель нарезаем кубиком, отваренные яйца (белок) нарезаем, желток перетираем отдельно.
2. Нарезаем кубиками вареную колбаску, огурцы и редиску нарезаем мелкими кубиком или тонкими кружочками. Зелень мелко.
3. Смешиваем все нарезанные ингредиенты, добавляем соль, перец по вкусу, сметану, горчица и лимонный сок, хорошо перемешиваем ,вливаем айран и минеральную воду, снова перемешиваем доводим до вкуса и можно есть.
Подавайте блюдо охлажденным!
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