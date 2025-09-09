Идеально воздушные и нежные оладьи на кефире: делимся лучшим рецептом популярного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
696
Идеально воздушные и нежные оладьи на кефире: делимся лучшим рецептом популярного блюда

Оладьи – простое и сытное блюдо для завтрака или перекуса. Для того, чтобы изделия были воздушными, важно сделать тесто правильной консистенции. Для этого идеально подходит кефир.

Видео дня

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера o gorodnik в Instagram.

Идеально воздушные и нежные оладьи на кефире: делимся лучшим рецептом популярного блюда

Ингредиенты:

  • кефир – 480 г
  • яйца – 2 шт. (или 100 г яйца, если взвешиваете точно)
  • сахар – 80 г
  • соль – 2 г (1/2 ч.л.)
  • ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • мука пшеничная – 380 г
  • сода – 10 г (2 ч.л. без горки)

Способ приготовления:

Идеально воздушные и нежные оладьи на кефире: делимся лучшим рецептом популярного блюда

1. Кефир подогреть до температуры 30-35 градусов (можно в микроволновке).

2. Добавить к кефиру яйца, соль, сахар, ванильный экстракт – перемешать до однородности.

Идеально воздушные и нежные оладьи на кефире: делимся лучшим рецептом популярного блюда

3. Добавить муку, перемешать, чтобы не было комочков.

4. В конце добавить соду, хорошо вымешать.

Идеально воздушные и нежные оладьи на кефире: делимся лучшим рецептом популярного блюда

5. Оставить тесто на 20-30 минут при комнатной температуре.

6. Обжарить на среднем огне в разогретом масле, выдавливая тесто ложкой или через кондитерский мешок.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты