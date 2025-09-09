Оладьи – простое и сытное блюдо для завтрака или перекуса. Для того, чтобы изделия были воздушными, важно сделать тесто правильной консистенции. Для этого идеально подходит кефир.

Видео дня

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера o gorodnik в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 480 г

яйца – 2 шт. (или 100 г яйца, если взвешиваете точно)

сахар – 80 г

соль – 2 г (1/2 ч.л.)

ванильный экстракт – 1 ч.л.

мука пшеничная – 380 г

сода – 10 г (2 ч.л. без горки)

Способ приготовления:

1. Кефир подогреть до температуры 30-35 градусов (можно в микроволновке).

2. Добавить к кефиру яйца, соль, сахар, ванильный экстракт – перемешать до однородности.

3. Добавить муку, перемешать, чтобы не было комочков.

4. В конце добавить соду, хорошо вымешать.

5. Оставить тесто на 20-30 минут при комнатной температуре.

6. Обжарить на среднем огне в разогретом масле, выдавливая тесто ложкой или через кондитерский мешок.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: