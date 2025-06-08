Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
471
Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

Вкусное и воздушное хачапури можно очень легко приготовить в домашних условиях всего за 15 минут. Для основы вам понадобится обычный кефир, из которого получится сделать удачное тесто. Духовку включать не придется, потому что изделие идеально прожаривается на сковородке.

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Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Для начинки соедините два вида сыра.

Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

Ингредиенты для теста:

  • мука – 480 г
  • кефир – 300 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • растительное масло - 20 г
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для начинки:

  • сыр сулугуни или/и моцарелла – 380 г
  • яйцо – 1 шт.
  • масло для смазывания

Способ приготовления:

Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

1. Кефир соединить с яйцом, солью, сахаром и растительным маслом.

2. Хорошо перемешать.

Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

3. Добавить постепенно муку и разрыхлитель.

4. Замешать тесто.

Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

5. Поделить на 4 части, раскатать.

Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

6. Внутрь положить начинку.

Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

7. Защелкнуть и снова раскатать.

Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

8. Обжарить на сухой сковороде до румяности с обеих сторон.

9. Еще горячим смазать маслом.

Идеальное хачапури на кефире: готовится без духовки

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