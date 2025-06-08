Вкусное и воздушное хачапури можно очень легко приготовить в домашних условиях всего за 15 минут. Для основы вам понадобится обычный кефир, из которого получится сделать удачное тесто. Духовку включать не придется, потому что изделие идеально прожаривается на сковородке.

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Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Для начинки соедините два вида сыра.

Ингредиенты для теста:

мука – 480 г

кефир – 300 мл.

яйцо – 1 шт.

растительное масло - 20 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для начинки:

сыр сулугуни или/и моцарелла – 380 г

яйцо – 1 шт.

масло для смазывания

Способ приготовления:

1. Кефир соединить с яйцом, солью, сахаром и растительным маслом.

2. Хорошо перемешать.

3. Добавить постепенно муку и разрыхлитель.

4. Замешать тесто.

5. Поделить на 4 части, раскатать.

6. Внутрь положить начинку.

7. Защелкнуть и снова раскатать.

8. Обжарить на сухой сковороде до румяности с обеих сторон.

9. Еще горячим смазать маслом.

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