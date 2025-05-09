Идеальное тесто для пельменей и вареников: не липнет к рукам и прекрасно раскатывается
Для того, чтобы приготовить удачное и универсальное тесто на пельмени и вареники, вам понадобится всего три ингредиента. Главное – правильно замешивать массу, также важно соблюдать пропорции, чтобы тесто не липло к рукам и прекрасно раскатывалось.
Идея приготовления идеального теста для пельменей и вареников опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко(emiliya.yevtushenko) в Instagram. Начинка подойдет любая.
Ингредиенты для теста:
- вода – 450 мл.
- мука – 600-700 г
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 600-650 г
- лук – 1 шт. (мелко нарезать и жарить на растительном масле)
- чеснок – 3 зубчика
- соль перец вегета – по вкусу
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Влить воду добавить соль.
2. Начать постепенно подсыпать муку, вымешать мягкое эластичное тесто.
3. Положить в пакет и оставить отдохнуть в холодильнике 20-30 минут.
4. Поделить тесто на части, раскатать в два круга, пельменницу присыпать мукой.
5. Выложить фарш, накрыть вторым кругом теста, раскатать скалкой, пока пельмени не начнут выпадать.
6. Хранить в морозилке в зип-пакетах.
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