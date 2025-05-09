Идеальное тесто для пельменей и вареников: не липнет к рукам и прекрасно раскатывается

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Идеальное тесто для пельменей и вареников: не липнет к рукам и прекрасно раскатывается

Для того, чтобы приготовить удачное и универсальное тесто на пельмени и вареники, вам понадобится всего три ингредиента. Главное – правильно замешивать массу, также важно соблюдать пропорции, чтобы тесто не липло к рукам и прекрасно раскатывалось.

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Идея приготовления идеального теста для пельменей и вареников опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко(emiliya.yevtushenko) в Instagram. Начинка подойдет любая.

Идеальное тесто для пельменей и вареников: не липнет к рукам и прекрасно раскатывается

Ингредиенты для теста:

  • вода – 450 мл.
  • мука – 600-700 г
  • соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 600-650 г
  • лук – 1 шт. (мелко нарезать и жарить на растительном масле)
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль перец вегета – по вкусу
  • яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

Идеальное тесто для пельменей и вареников: не липнет к рукам и прекрасно раскатывается

1. Влить воду добавить соль.

2. Начать постепенно подсыпать муку, вымешать мягкое эластичное тесто.

Идеальное тесто для пельменей и вареников: не липнет к рукам и прекрасно раскатывается

3. Положить в пакет и оставить отдохнуть в холодильнике 20-30 минут.

Идеальное тесто для пельменей и вареников: не липнет к рукам и прекрасно раскатывается

4. Поделить тесто на части, раскатать в два круга, пельменницу присыпать мукой.

Идеальное тесто для пельменей и вареников: не липнет к рукам и прекрасно раскатывается

5. Выложить фарш, накрыть вторым кругом теста, раскатать скалкой, пока пельмени не начнут выпадать.

Идеальное тесто для пельменей и вареников: не липнет к рукам и прекрасно раскатывается

6. Хранить в морозилке в зип-пакетах.

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