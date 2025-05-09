Для того, чтобы приготовить удачное и универсальное тесто на пельмени и вареники, вам понадобится всего три ингредиента. Главное – правильно замешивать массу, также важно соблюдать пропорции, чтобы тесто не липло к рукам и прекрасно раскатывалось.

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Идея приготовления идеального теста для пельменей и вареников опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко(emiliya.yevtushenko) в Instagram. Начинка подойдет любая.

Ингредиенты для теста:

вода – 450 мл.

мука – 600-700 г

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 600-650 г

лук – 1 шт. (мелко нарезать и жарить на растительном масле)

чеснок – 3 зубчика

соль перец вегета – по вкусу

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Влить воду добавить соль.

2. Начать постепенно подсыпать муку, вымешать мягкое эластичное тесто.

3. Положить в пакет и оставить отдохнуть в холодильнике 20-30 минут.

4. Поделить тесто на части, раскатать в два круга, пельменницу присыпать мукой.

5. Выложить фарш, накрыть вторым кругом теста, раскатать скалкой, пока пельмени не начнут выпадать.

6. Хранить в морозилке в зип-пакетах.

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