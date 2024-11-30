Пирожки – это не просто начинка, завернутая в кусок теста. Это целый мир разнообразных вкусов и ароматов, что создает дома невероятный уют.

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Поэтому очень важно уметь правильно готовить тесто на пирожки, чтобы оно доставляло настоящее гастрономическое удовольствие. Пошаговый рецепт и точные пропорции именно для такого теста, что подойдет к любой начинке, в Instagram рассказала фудблогер с ником kelbas v.

Ингредиенты на 14 шт

Молоко – 300 мл

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сухие дрожжи – 1 пакетик

Яйцо – 1 шт + 1шт для смазки

Сливочное масло растопленное – 50 гр

Мука – 500-550 гр

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавляем сахар, соль, дрожжи и яйцо. Тщательно перемешиваем.

2. Добавляем растопленное, но не горячее масло и еще раз перемешиваем.

3. Добавляем просеянную муку и замешиваем руками мягкое тесто.

4. Вымешивать тесто следует не менее 5 минут. Только тогда его консистенция будет полностью однородна.

5. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час.

6. Готовое тесто разделяем на 14 равных кусков по 50-60 граммов каждый.

7. Накрываем куски теста полотенцем и оставляем в теплом месте еще на 10 минут.

8. Формируем пирожки, используя любую начинку.

9. Смазываем взбитым яйцом и выпекаем в течение 20-25 минут при 190 градусах.

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