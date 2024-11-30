Идеальное тесто для пирожков под все начинки: пошаговый рецепт и точные пропорции
Пирожки – это не просто начинка, завернутая в кусок теста. Это целый мир разнообразных вкусов и ароматов, что создает дома невероятный уют.
Поэтому очень важно уметь правильно готовить тесто на пирожки, чтобы оно доставляло настоящее гастрономическое удовольствие. Пошаговый рецепт и точные пропорции именно для такого теста, что подойдет к любой начинке, в Instagram рассказала фудблогер с ником kelbas v.
Ингредиенты на 14 шт
- Молоко – 300 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сухие дрожжи – 1 пакетик
- Яйцо – 1 шт + 1шт для смазки
- Сливочное масло растопленное – 50 гр
- Мука – 500-550 гр
Способ приготовления
1. К теплому молоку добавляем сахар, соль, дрожжи и яйцо. Тщательно перемешиваем.
2. Добавляем растопленное, но не горячее масло и еще раз перемешиваем.
3. Добавляем просеянную муку и замешиваем руками мягкое тесто.
4. Вымешивать тесто следует не менее 5 минут. Только тогда его консистенция будет полностью однородна.
5. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час.
6. Готовое тесто разделяем на 14 равных кусков по 50-60 граммов каждый.
7. Накрываем куски теста полотенцем и оставляем в теплом месте еще на 10 минут.
8. Формируем пирожки, используя любую начинку.
9. Смазываем взбитым яйцом и выпекаем в течение 20-25 минут при 190 градусах.
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