Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом

Тонкую пиццу с хрустящими аппетитными бортиками очень легко приготовить в домашних условиях. Весь секрет идеального результата в правильном тесте на обычных сухих дрожжах. А если воспользоваться следующим рецептом, вы справитесь за считанные минуты.

Идея приготовления идеальной домашней пиццы на сухих дрожжах опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Начинка может быть любая.

Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом

Ингредиенты для теста:

  • теплая вода – 270 мл.
  • сухие дрожжи – 6 г. (1 ч.л. с горкой)

Способ приготовления:

Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом

1. К теплой воде добавить сухие дрожжи.

2. Оставить на 10-15 минут.

После этого добавить

  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • мука – 400 г

Способ приготовления:

Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом

1. Все вымешать – тесто должно получиться немного липким.

2. Переложить в посудину, смазанную маслом, накрыть и оставить в теплом месте на час.

3. Разделить на 2 части (из порции получается две средних пиццы).

4. На присыпанном кукурузной мукой/крупой мелкого помола пергаменте растянуть тесто руками в тонкую основу.

Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом

Ингредиенты для соуса:

  • кетчуп – 250 г
  • сахар – 1 ст.л.
  • приправы: томат, базилик и чеснок или сушеные томаты с базиликом – 1 ст.л.

Формирование пиццы:

Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом

1. Смазать основу соусом.

2. Присыпать сыром и выложить любую начинку.

Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом

3. Выпекать пиццу в максимально разогретой духовке с режимомо верх/низ без конвекции 10-15 минут (следить чтобы не подгорела).

Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты