Тонкую пиццу с хрустящими аппетитными бортиками очень легко приготовить в домашних условиях. Весь секрет идеального результата в правильном тесте на обычных сухих дрожжах. А если воспользоваться следующим рецептом, вы справитесь за считанные минуты.

Идея приготовления идеальной домашней пиццы на сухих дрожжах опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Начинка может быть любая.

Ингредиенты для теста:

теплая вода – 270 мл.

сухие дрожжи – 6 г. (1 ч.л. с горкой)

Способ приготовления:

1. К теплой воде добавить сухие дрожжи.

2. Оставить на 10-15 минут.

После этого добавить

сахар – 2 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

мука – 400 г

Способ приготовления:

1. Все вымешать – тесто должно получиться немного липким.

2. Переложить в посудину, смазанную маслом, накрыть и оставить в теплом месте на час.

3. Разделить на 2 части (из порции получается две средних пиццы).

4. На присыпанном кукурузной мукой/крупой мелкого помола пергаменте растянуть тесто руками в тонкую основу.

Ингредиенты для соуса:

кетчуп – 250 г

сахар – 1 ст.л.

приправы: томат, базилик и чеснок или сушеные томаты с базиликом – 1 ст.л.

Формирование пиццы:

1. Смазать основу соусом.

2. Присыпать сыром и выложить любую начинку.

3. Выпекать пиццу в максимально разогретой духовке с режимомо верх/низ без конвекции 10-15 минут (следить чтобы не подгорела).

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