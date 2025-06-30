Идеальное тесто на сухих дрожжах для домашней пиццы: делимся простым рецептом
Тонкую пиццу с хрустящими аппетитными бортиками очень легко приготовить в домашних условиях. Весь секрет идеального результата в правильном тесте на обычных сухих дрожжах. А если воспользоваться следующим рецептом, вы справитесь за считанные минуты.
Идея приготовления идеальной домашней пиццы на сухих дрожжах опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Начинка может быть любая.
Ингредиенты для теста:
- теплая вода – 270 мл.
- сухие дрожжи – 6 г. (1 ч.л. с горкой)
Способ приготовления:
1. К теплой воде добавить сухие дрожжи.
2. Оставить на 10-15 минут.
После этого добавить
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- мука – 400 г
Способ приготовления:
1. Все вымешать – тесто должно получиться немного липким.
2. Переложить в посудину, смазанную маслом, накрыть и оставить в теплом месте на час.
3. Разделить на 2 части (из порции получается две средних пиццы).
4. На присыпанном кукурузной мукой/крупой мелкого помола пергаменте растянуть тесто руками в тонкую основу.
Ингредиенты для соуса:
- кетчуп – 250 г
- сахар – 1 ст.л.
- приправы: томат, базилик и чеснок или сушеные томаты с базиликом – 1 ст.л.
Формирование пиццы:
1. Смазать основу соусом.
2. Присыпать сыром и выложить любую начинку.
3. Выпекать пиццу в максимально разогретой духовке с режимомо верх/низ без конвекции 10-15 минут (следить чтобы не подгорела).
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