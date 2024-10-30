Идеальное заварное тесто на вареники и пельмени: пошаговый рецепт с точными пропорциями
Вареники – традиционное украинское блюдо, которое готовится из теста и любой начинки по вкусу. Именно тесто играет ключевую роль в приготовлении этого блюда, поэтому следует соблюдать правильные пропорции и уметь замешивать его так, чтобы блюдо никогда не распадалось.
Пошаговый рецепт теста для вареников с точными пропорциями всех ингредиентов TikTok рассказала фудблогер Виктория Козина. В результате получается заварное тесто, с которым ни вареники, ни пельмени никогда не развалятся.
Ингредиенты
- Мука – 500 гр
- Яйца – 1 шт
- Соль – ½ ч.л.
- Кипяток – 250 мл
- Масло растительное – 25 мл
Способ приготовления
1. Муку просеиваем в глубокую емкость.
2. Добавляем яйцо, соль и растительное масло. Замешиваем тесто лопаткой.
3. Добавляем кипяток и замешиваем сначала лопаткой, а затем руками.
4. Обходим тесто в течение 3-4 минут.
5. Тесто выкладываем в миску, закрываем пленкой и оставляем на 10 минут.
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