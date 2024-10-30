Идеальное заварное тесто на вареники и пельмени: пошаговый рецепт с точными пропорциями

Вареники – традиционное украинское блюдо, которое готовится из теста и любой начинки по вкусу. Именно тесто играет ключевую роль в приготовлении этого блюда, поэтому следует соблюдать правильные пропорции и уметь замешивать его так, чтобы блюдо никогда не распадалось.

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Пошаговый рецепт теста для вареников с точными пропорциями всех ингредиентов TikTok рассказала фудблогер Виктория Козина. В результате получается заварное тесто, с которым ни вареники, ни пельмени никогда не развалятся.

Ингредиенты

Мука – 500 гр

Яйца – 1 шт

Соль – ½ ч.л.

Кипяток – 250 мл

Масло растительное – 25 мл

Способ приготовления

1. Муку просеиваем в глубокую емкость.

2. Добавляем яйцо, соль и растительное масло. Замешиваем тесто лопаткой.

3. Добавляем кипяток и замешиваем сначала лопаткой, а затем руками.

4. Обходим тесто в течение 3-4 минут.

5. Тесто выкладываем в миску, закрываем пленкой и оставляем на 10 минут.

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