Бургер – один из самых популярных фаст-фудов в мире. Сочная котлета в сочетании с вкусным соусом, сыром и овощами, завернутая в душистую булочку, вызывает настоящее гастрономическое удовольствие.

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Булочки в бургере играют действительно немаловажную роль. Во-первых, они придают вкус, а во-вторых, от их качества зависит то, развалится ли блюдо на части, как только вы сделаете первый укус. В Instagram фудблогер с ником foodblog kristi рассказала рецепт приготовления булочек, идеально подходящих для бургеров.

Ингредиенты

Теплая вода – 200 мл

Сухие дрожжи – 6 гр

Сахар – 20 гр

Соль – 5 гр

Масло растительное – 30 мл

Мука – 320-340 гр

Желток – 1 шт

Кунжут

Способ приготовления

1. Всыпать дрожжи в тёплую воду, перемешать.

2. Добавить сахар, соль, масло и просеять муку. Замесить тесто. Положить его в миску смазанную маслом, накрыть и поставить в теплое место на 1-1,5 часа.

3. Сформировать 4 булочки.

4. Накрыть пленкой и поставить в теплое место на 25 минут до увеличения в объеме.

5. Смазать желтком, присыпать кунжутом.

6. Выпекать 15-20 мин при 180 градусах.

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