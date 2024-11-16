Идеальные булочки для бургеров: как приготовить тесто
Бургер – один из самых популярных фаст-фудов в мире. Сочная котлета в сочетании с вкусным соусом, сыром и овощами, завернутая в душистую булочку, вызывает настоящее гастрономическое удовольствие.
Булочки в бургере играют действительно немаловажную роль. Во-первых, они придают вкус, а во-вторых, от их качества зависит то, развалится ли блюдо на части, как только вы сделаете первый укус. В Instagram фудблогер с ником foodblog kristi рассказала рецепт приготовления булочек, идеально подходящих для бургеров.
Ингредиенты
- Теплая вода – 200 мл
- Сухие дрожжи – 6 гр
- Сахар – 20 гр
- Соль – 5 гр
- Масло растительное – 30 мл
- Мука – 320-340 гр
- Желток – 1 шт
- Кунжут
Способ приготовления
1. Всыпать дрожжи в тёплую воду, перемешать.
2. Добавить сахар, соль, масло и просеять муку. Замесить тесто. Положить его в миску смазанную маслом, накрыть и поставить в теплое место на 1-1,5 часа.
3. Сформировать 4 булочки.
4. Накрыть пленкой и поставить в теплое место на 25 минут до увеличения в объеме.
5. Смазать желтком, присыпать кунжутом.
6. Выпекать 15-20 мин при 180 градусах.
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