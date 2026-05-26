Идеальные домашние чебуреки: что добавить в фарш для сочности
Домашние чебуреки – это хрустящее тесто, ароматная начинка и сочный фарш внутри. Чтобы блюдо получилось удачным, важно правильно приготовить тесто и не пересушить начинку. Один из главных секретов сочных чебуреков – добавление холодной воды в фарш. Благодаря этому начинка остается нежной даже после обжаривания. Такой рецепт прекрасно подойдет для сытного обеда, ужина или домашнего перекуса.
Идея приготовления вкусных домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера tanysha sidoruk в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г
- соль – 1 ч.л.
- кипяток – 200 мл.
- масло – 40 мл
- водка – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- мясной фарш – 500 г
- крупная луковица – 1 шт.
- холодная вода – 100 мл.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокую миску всыпьте муку и добавьте соль. Перемешайте сухие ингредиенты.
2. Влейте кипяток, масло и водку. Сначала перемешайте ложкой, а затем замесите мягкое эластичное тесто руками. Заверните его в пищевую пленку и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.
3. Для начинки мелко нарежьте или натрите лук. Добавьте его к фаршу вместе с солью и перцем.
4. Влейте холодную воду и хорошо вымешайте массу. Именно вода делает начинку сочной и нежной после жарки.
5. Тесто поделите на небольшие кусочки примерно по 50–60 граммов. Каждый кусок тонко раскатайте в круглый пласт.
6. На одну половину теста выложите начинку, накройте второй половиной и хорошо защипните края.
7. В глубокой сковороде хорошо разогрейте большое количество масла. Жарьте чебуреки с обеих сторон до румяной золотистой корочки.
8. Готовые чебуреки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подавайте горячими.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: