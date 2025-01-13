Хрустящие вергуны – любимая вкусность многих детей. Сладкие изделия из теста всегда ассоциируются с семейным теплом и любовью мамы. Главное в таком десерте – правильно сделать эластичное тесто, чтобы оно получилось хрустящим и не впитывало масло.

Видео дня

Секретами приготовления хрустящих домашних вергунов поделилась фудблогер Татьяна Юшина (tanyushina) на своей странице в Instagram. Беспроигрышный ингредиент, который делает тесто идеально хрустящим – это водка.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

водка – 1 ст.л.

мука

ванилин – щепотка (по желанию)

масло – для жарки

сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца до однородности. При желании добавьте щепотку ванилина, чтобы придать тесту нежный аромат.

2. Добавьте 1 столовую ложку водки – это поможет сделать вергуны хрустящими.

3. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто. Сначала перемешивайте ложкой, а когда тесто станет густым, продолжайте замешивать руками.

4. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

5. Готовое тесто разделите на 3-5 частей для удобства.

6. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт, столь тонко, насколько сможете.

7. Разрежьте тесто на полоски. Сделайте в центре каждой полоски надрез и, прокрутив один край через отверстие, сформируйте характерную форму вергунов.

8. В глубокой сковороде или котле хорошо разогрейте большое количество растительного масла. Масло должно быть достаточно, чтобы вергуны жарились во фритюре.

9. Аккуратно выкладывайте в разогретое масло по 2-3 вергуны. Не кладите сразу много, потому что они увеличиваются в объеме.

10. Смажьте с каждой стороны примерно по 1 минуте, пока не появится золотистая корочка. Избегайте пережарки.

11. Выложите готовые вергуны на бумажные полотенца, чтобы удалить избыток масла.

12. Когда они немного остынут, посыпьте их сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: