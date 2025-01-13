Идеальные домашние хрустики: добавьте в тесто один особый ингредиент

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Идеальные домашние хрустики: добавьте в тесто один особый ингредиент

Хрустящие вергуны – любимая вкусность многих детей. Сладкие изделия из теста всегда ассоциируются с семейным теплом и любовью мамы. Главное в таком десерте – правильно сделать эластичное тесто, чтобы оно получилось хрустящим и не впитывало масло.

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Секретами приготовления хрустящих домашних вергунов поделилась фудблогер Татьяна Юшина (tanyushina) на своей странице в Instagram. Беспроигрышный ингредиент, который делает тесто идеально хрустящим – это водка.

Идеальные домашние хрустики: добавьте в тесто один особый ингредиент

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • водка – 1 ст.л.
  • мука
  • ванилин – щепотка (по желанию)
  • масло – для жарки
  • сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Идеальные домашние хрустики: добавьте в тесто один особый ингредиент

1. В глубокой миске взбейте яйца до однородности. При желании добавьте щепотку ванилина, чтобы придать тесту нежный аромат.

2. Добавьте 1 столовую ложку водки – это поможет сделать вергуны хрустящими.

Идеальные домашние хрустики: добавьте в тесто один особый ингредиент

3. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто. Сначала перемешивайте ложкой, а когда тесто станет густым, продолжайте замешивать руками.

4. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

5. Готовое тесто разделите на 3-5 частей для удобства.

6. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт, столь тонко, насколько сможете.

Идеальные домашние хрустики: добавьте в тесто один особый ингредиент

7. Разрежьте тесто на полоски. Сделайте в центре каждой полоски надрез и, прокрутив один край через отверстие, сформируйте характерную форму вергунов.

8. В глубокой сковороде или котле хорошо разогрейте большое количество растительного масла. Масло должно быть достаточно, чтобы вергуны жарились во фритюре.

Идеальные домашние хрустики: добавьте в тесто один особый ингредиент

9. Аккуратно выкладывайте в разогретое масло по 2-3 вергуны. Не кладите сразу много, потому что они увеличиваются в объеме.

10. Смажьте с каждой стороны примерно по 1 минуте, пока не появится золотистая корочка. Избегайте пережарки.

Идеальные домашние хрустики: добавьте в тесто один особый ингредиент

11. Выложите готовые вергуны на бумажные полотенца, чтобы удалить избыток масла.

12. Когда они немного остынут, посыпьте их сахарной пудрой.

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