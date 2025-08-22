Идеальные домашние пирожки на холодном молоке: подойдет любая начинка

Идеальные домашние пирожки можно легко приготовить на холодном молоке. У вас получится очень воздушное и эластичное тесто, которое прекрасно сочетается с любой начинкой. Все, что нужно сделать, воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления воздушных сладких пирожков на молоке опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

  • молоко холодное – 350 г
  • дрожжи живые – 20 г
  • сахар – 100 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • мука – 570 г
  • масло – 25 г

Способ приготовления:

1. Дрожжи перетереть с сахаром.

2. Добавить молоко из холодильника.

3. Перемешать все и добавить просеянную муку.

4. Замешать тесто ложкой, в конце добавить соль и масло.

5. Вымешать тесто руками. Тесто будет липким, но вымешивать его нужно 3-4 минуты.

6. Переложить тесто в миску, смазанную маслом, и поставить в холодильник на 10-12 часов.

7. После этого сформировать пирожки и оставить их отдохнуть на 20-30 минут, затем выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

