Идеальные домашние пирожки можно легко приготовить на холодном молоке. У вас получится очень воздушное и эластичное тесто, которое прекрасно сочетается с любой начинкой. Все, что нужно сделать, воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления воздушных сладких пирожков на молоке опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

молоко холодное – 350 г

дрожжи живые – 20 г

сахар – 100 г

соль – 0,5 ч.л.

мука – 570 г

масло – 25 г

Способ приготовления:

1. Дрожжи перетереть с сахаром.

2. Добавить молоко из холодильника.

3. Перемешать все и добавить просеянную муку.

4. Замешать тесто ложкой, в конце добавить соль и масло.

5. Вымешать тесто руками. Тесто будет липким, но вымешивать его нужно 3-4 минуты.

6. Переложить тесто в миску, смазанную маслом, и поставить в холодильник на 10-12 часов.

7. После этого сформировать пирожки и оставить их отдохнуть на 20-30 минут, затем выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

