Идеальные домашние сырники для завтрака: как приготовить, чтобы точно получились удачными

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
282
Идеальные домашние сырники для завтрака: как приготовить, чтобы точно получились удачными

Домашние сырники – один из самых популярных вариантов завтрака, который легко приготовить даже из минимального набора продуктов. Чтобы они получились нежными внутри и с легкой золотистой корочкой снаружи, важно правильно подготовить творог и не перегружать тесто мукой. Особенно вкусными сырники становятся после короткого запекания в сливках и сливочном масле. Такой способ приготовления делает их мягкими, ароматными и очень сочными.

Идея приготовления идеальных домашних сырников опубликована на странице фудблогера leleka.kitchen в Instagram.

Идеальные домашние сырники для завтрака: как приготовить, чтобы точно получились удачными

Ингредиенты:

  • творог – 1 кг.
  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 5 ст.л.
  • мука – 3 ст.л.
  • ваниль – по вкусу
  • мука для формирования сырников

Для запекания:

  • сливки – 100 мл.
  • сливочное масло – 50-70 г
  • сахар – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Идеальные домашние сырники для завтрака: как приготовить, чтобы точно получились удачными

1. Творог перетрите через сито или хорошо разомните вилкой. Благодаря этому сырники будут нежными и однородными.

2. Добавьте желтки, сахар, ваниль и муку. Тщательно вымешайте массу руками до однородности. Тесто должно оставаться мягким, но хорошо держать форму.

Идеальные домашние сырники для завтрака: как приготовить, чтобы точно получились удачными

3. Сформируйте из массы длинный рулет и нарежьте его порционными кусочками. Каждый кусок обваляйте в муке и сформируйте сырники с помощью ножа или руками.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте сырники с обеих сторон до легкой золотистой корочки.

Идеальные домашние сырники для завтрака: как приготовить, чтобы точно получились удачными

5. После этого переложите сырники в форму для запекания. Полейте сливками, сверху посыпьте сахаром и добавьте кусочки сливочного масла.

6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 12-15 минут. Подавайте горячими с ягодами, сметаной или любимым джемом.

Идеальные домашние сырники для завтрака: как приготовить, чтобы точно получились удачными

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты