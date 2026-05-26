Домашние сырники – один из самых популярных вариантов завтрака, который легко приготовить даже из минимального набора продуктов. Чтобы они получились нежными внутри и с легкой золотистой корочкой снаружи, важно правильно подготовить творог и не перегружать тесто мукой. Особенно вкусными сырники становятся после короткого запекания в сливках и сливочном масле. Такой способ приготовления делает их мягкими, ароматными и очень сочными.

Идея приготовления идеальных домашних сырников опубликована на странице фудблогера leleka.kitchen в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 1 кг.

желтки – 3 шт.

сахар – 5 ст.л.

мука – 3 ст.л.

ваниль – по вкусу

мука для формирования сырников

Для запекания:

сливки – 100 мл.

сливочное масло – 50-70 г

сахар – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Творог перетрите через сито или хорошо разомните вилкой. Благодаря этому сырники будут нежными и однородными.

2. Добавьте желтки, сахар, ваниль и муку. Тщательно вымешайте массу руками до однородности. Тесто должно оставаться мягким, но хорошо держать форму.

3. Сформируйте из массы длинный рулет и нарежьте его порционными кусочками. Каждый кусок обваляйте в муке и сформируйте сырники с помощью ножа или руками.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте сырники с обеих сторон до легкой золотистой корочки.

5. После этого переложите сырники в форму для запекания. Полейте сливками, сверху посыпьте сахаром и добавьте кусочки сливочного масла.

6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 12-15 минут. Подавайте горячими с ягодами, сметаной или любимым джемом.

