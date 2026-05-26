Идеальные домашние сырники для завтрака: как приготовить, чтобы точно получились удачными
Домашние сырники – один из самых популярных вариантов завтрака, который легко приготовить даже из минимального набора продуктов. Чтобы они получились нежными внутри и с легкой золотистой корочкой снаружи, важно правильно подготовить творог и не перегружать тесто мукой. Особенно вкусными сырники становятся после короткого запекания в сливках и сливочном масле. Такой способ приготовления делает их мягкими, ароматными и очень сочными.
Идея приготовления идеальных домашних сырников опубликована на странице фудблогера leleka.kitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 1 кг.
- желтки – 3 шт.
- сахар – 5 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- ваниль – по вкусу
- мука для формирования сырников
Для запекания:
- сливки – 100 мл.
- сливочное масло – 50-70 г
- сахар – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Творог перетрите через сито или хорошо разомните вилкой. Благодаря этому сырники будут нежными и однородными.
2. Добавьте желтки, сахар, ваниль и муку. Тщательно вымешайте массу руками до однородности. Тесто должно оставаться мягким, но хорошо держать форму.
3. Сформируйте из массы длинный рулет и нарежьте его порционными кусочками. Каждый кусок обваляйте в муке и сформируйте сырники с помощью ножа или руками.
4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте сырники с обеих сторон до легкой золотистой корочки.
5. После этого переложите сырники в форму для запекания. Полейте сливками, сверху посыпьте сахаром и добавьте кусочки сливочного масла.
6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 12-15 минут. Подавайте горячими с ягодами, сметаной или любимым джемом.
