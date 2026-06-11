Домашние сырники остаются одним из самых популярных вариантов завтрака, ведь готовятся из простых продуктов и всегда радуют нежным вкусом. Чтобы сырники получились мягкими внутри и имели аппетитную золотистую корочку, важно правильно подобрать пропорции ингредиентов. Особый вкус блюду придает ароматный черешневый соус, который легко приготовить своими руками. Такой завтрак подойдет как для буднего утра, так и для неспешных выходных.

Идея приготовления идеальных домашних сырников опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты для сырников:

творог кисломолочный – 1 кг.

яйца – 2 шт.

сахар – 4 ст.л.

мука – 6 ст.л. + дополнительно для формирования

соль – щепотка

ванильная паста или ванильный сахар – по вкусу

Ингредиенты для черешневого соуса:

черешня без косточек – 300 г

сахар – 30 г

лимонный сок – 1 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ч.л. с горкой

вода – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для начала в глубокой миске смешайте творог, яйца, сахар, щепотку соли и ваниль.

2. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.

3. Добавьте муку и еще раз хорошо вымешайте.

4. Влажными руками сформируйте сырники одинакового размера. Для ровной формы можно воспользоваться стаканом или кулинарным кольцом. Каждый сырник слегка обваляйте в муке.

5. Разогрейте сухую сковородку на среднем огне.

6. Выложите сырники и обжаривайте примерно по 4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.

7. Пока сырники готовятся, сделайте соус. В небольшую кастрюлю выложите черешню, добавьте сахар и лимонный сок.

8. Доведите до кипения и варите около 7 минут, периодически помешивая.

9. Крахмал разведите в воде и влейте к ягодной массе. Хорошо перемешайте и проварите еще несколько минут, пока соус не станет более густым.

10. Подавайте готовые сырники теплыми, полив их черешневым соусом. Такой завтрак получается нежным, ароматным и прекрасно сочетается с чаем, кофе или стаканом молока. Это простой рецепт домашних сырников, который легко станет одним из любимых в вашем меню.

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