Ленивые" вареники – одно из самых простых домашних блюд, которое можно приготовить на завтрак или легкий обед. Они получаются особенно нежными, если использовать качественный творог и правильно приготовить тесто. Есть несколько простых секретов, которые помогут сохранить форму вареников во время варки. Готовое блюдо можно подавать со сливочным соусом, сметаной или любимыми ягодами.

Идея приготовления домашних "ленивых" вареников опубликована на странице kelman marina в Instagram.

Ингредиенты:

творог 9% – 450 г

мука – 100 г

яичные желтки – 2 шт.

сахар – 50 г

ванильный сахар – 5 г

Для сливочного соуса:

вода после варки вареников – 30 мл

сахар или сахарная пудра – 30 г

сливочное масло – 40-45 г

ванильный экстракт – по желанию

Способ приготовления:

1. Хорошо отожмите творог, чтобы удалить лишнюю влагу. Именно это поможет сделать тесто более плотным и не даст вареникам развалиться.

2. Переложите творог в миску, добавьте яичные желтки, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

3. Всыпьте муку и замесите мягкое, но эластичное тесто. Если творог был слишком влажным, можно добавить еще немного муки.

4. Сформируйте из теста небольшие овальные вареники или скатайте колбаску и нарежьте её одинаковыми кусочками.

5. При желании заготовки можно заморозить и использовать позже.

6. В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. Опускайте вареники небольшими порциями.

7. После того как они всплывут на поверхность, варите еще 2-3 минуты, а затем осторожно выньте шумовкой.

8. Для соуса смешайте воду, оставшуюся после варки, сахар или сахарную пудру и сливочное масло. Прогрейте смесь до однородности, по желанию добавьте немного ванильного экстракта.

9. Полейте готовые "ленивые" вареники теплым сливочным соусом и подавайте к столу.

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