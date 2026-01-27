Идеальные оладьи на кефире: как сделать тесто, чтобы оно не растекалось и не горело
Оладьи часто горят и прилипают к сковородке. Все это из-за того, что вы неправильно готовите тесто. Очень важно выбрать правильную основу, чтобы масса не растекалась и хорошо прожаривалась.
Идея приготовления идеальных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир (простокваша) – 500 мл.
- яйцо – 1 шт. (можно и не добавлять его)
- соль – щепотка
- сахар – 3 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- мука – 350-360 г (может понадобиться 1-2 ст.л зависит от кефира который может быть жидким или густым Ориентируйтесь по тесту).
- сода – 0,5 ч.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. К кефиру комнатной температуры добавьте 1 яйцо, сахар, ванильный сахар, все перемешайте.
2. Добавьте просеянную муку с содой и разрыхлителем.
3. Тщательно все перемешайте.
4. Тесто должно стекать кусками.
5. При необходимости добавьте муки, но не забивайте тесто.
6. Оставьте тесто отдохнуть на 20-25 минут.
7. Выпекайте на сковороде с маслом с обеих сторон под закрытой крышкой.
8. Пожарьте с одной стороны, переверните.
9. Затем с другой стороны минуту.
10. Откройте крышку и еще дожарьте. Огонь должен быть умеренным – это важно.
