Оладьи часто горят и прилипают к сковородке. Все это из-за того, что вы неправильно готовите тесто. Очень важно выбрать правильную основу, чтобы масса не растекалась и хорошо прожаривалась.

Идея приготовления идеальных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

кефир (простокваша) – 500 мл.

яйцо – 1 шт. (можно и не добавлять его)

соль – щепотка

сахар – 3 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

мука – 350-360 г (может понадобиться 1-2 ст.л зависит от кефира который может быть жидким или густым Ориентируйтесь по тесту).

сода – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. К кефиру комнатной температуры добавьте 1 яйцо, сахар, ванильный сахар, все перемешайте.

2. Добавьте просеянную муку с содой и разрыхлителем.

3. Тщательно все перемешайте.

4. Тесто должно стекать кусками.

5. При необходимости добавьте муки, но не забивайте тесто.

6. Оставьте тесто отдохнуть на 20-25 минут.

7. Выпекайте на сковороде с маслом с обеих сторон под закрытой крышкой.

8. Пожарьте с одной стороны, переверните.

9. Затем с другой стороны минуту.

10. Откройте крышку и еще дожарьте. Огонь должен быть умеренным – это важно.

