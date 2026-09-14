Идеальные панкейки, которые обязательно получатся: делимся простым рецептом

Панкейки на молоке готовятся довольно быстро, поэтому такой рецепт подойдет как для обычного завтрака, так и для домашнего чаепития. Тесто замешивается на молоке, яйцах и сливочном масле, а разрыхлитель и сода помогают сделать его более пышным.

Идея приготовления идеальных домашних панкейков опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 240 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

сода – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

сахар – 3 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 60 г

молоко – 360 г

Способ приготовления:

1. Муку нужно просеять в большую миску. Добавить разрыхлитель, соду, соль и ванильный сахар, после чего хорошо перемешать сухие ингредиенты.

2. В отдельной посуде смешать яйца с сахаром до однородной массы. Влить молоко и еще раз перемешать.

3. Жидкую смесь постепенно добавить к сухим ингредиентам. Перемешать тесто до однородной консистенции, а затем влить растопленное сливочное масло. Еще раз перемешать, чтобы масло равномерно распределилось.

4. Оставить тесто на 5–10 минут. Это время необходимо, чтобы тесто немного настоялось перед выпечкой.

5. Хорошо разогреть сковороду и выпекать панкейки без добавления масла на среднем огне. Выливать тесто небольшими порциями, формируя круглые панкейки.

6. Когда на поверхности появятся пузырьки, а края начнут становиться более плотными, блинчик нужно перевернуть. Вторую сторону готовить до появления легкой золотистой корочки.

7. Готовые блинчики складывать один на другой и подавать теплыми. К ним можно добавить мед, варенье, ягоды, фрукты, шоколадную пасту или сметану.

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