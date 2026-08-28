Идеальные шоколадные кексы: как приготовить вкусное тесто на молоке

Шоколадные кексы легко приготовить дома из простых продуктов. Тесто на молоке получается мягким, а какао придаёт выпечке насыщенный шоколадный вкус. Есть в этом рецепте и небольшой секрет: в тесто добавляют горячую воду с растворимым кофе. Рассказываем, как приготовить шоколадные кексы, которые хорошо подойдут к чаю или кофе.

Идея приготовления идеальных шоколадных кексов опубликована на странице yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 120 г.

какао-порошок – 35 г.

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – 1 ч.л.

соль – щепотка

яйцо – 1 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 10 г

растительное масло – 60 г

молоко – 120 г

горячая вода – 70 г

растворимый кофе – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте просеянную муку, какао, разрыхлитель, соду и щепотку соли. Перемешайте сухие ингредиенты, чтобы какао равномерно распределилось в смеси.

2. В другой миске смешайте яйцо, сахар и ванильный сахар. Слегка взбейте венчиком до однородности. Использовать миксер не нужно.

3. Влейте молоко и растительное масло. Ещё раз перемешайте венчиком, чтобы жидкая смесь стала однородной.

4. Постепенно влейте жидкие ингредиенты в сухую смесь. Перемешивайте тесто венчиком или лопаткой, пока не исчезнут крупные комочки. Долго вымешивать массу не нужно.

5. Отдельно растворите чайную ложку растворимого кофе в 70 граммах горячей воды. Влейте кофейную смесь в тесто и хорошо перемешайте. На этом этапе оно станет довольно жидким – для таких шоколадных кексов это нормально.

6. Разложите тесто по формам для кексов, заполняя их примерно на две трети. Это оставит достаточно места для того, чтобы выпечка поднялась во время приготовления.

7. Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте шоколадные кексы примерно 25 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой: она должна выходить из теста без следов сырой массы.

8. Готовые кексы оставьте в формах на несколько минут, после чего переложите на решетку для остывания. По желанию перед подачей их можно посыпать сахарной пудрой или украсить шоколадной глазурью.

9. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 11 небольших шоколадных кексов. Они хорошо подходят для домашнего чаепития, а сам рецепт легко повторить без сложной техники.

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