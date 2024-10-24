Пышные синабоны с корицей уже завоевали сердца многих гурманов. Десерт популярный во всем мире и подается в лучших кафе. Далеко не всем удается сделать в домашних условиях идеальное нежное тесто, которое отлично сочетается с влажной начинкой. Но со следующей идеей у вас все получится.

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Идея приготовления идеальных синобонов с корицей и яблоками опубликована на странице фудблогера Анны с ником anny.cooking в Instagram. Здесь есть не только классическая корица, но и сочные яблоки.

Ингредиенты для теста на 9-12 булочек:

яйцо – 1 шт.

теплое молоко – 200 мл.

сахар – 50 г

соль – 1/3 ч.л.

сухие дрожжи – 1,5 ч.л.

мука – 450 г

мягкое масло – 60 г

Ингредиенты для начинки:

сахар – 100 г

корица – 1 полная ч.л.

мягкое масло – 100 г

яблоки – 600 г

Ингредиенты для крема:

крем-сырь – 200 г

сахарная пудра – 40 г

молоко – 2 ст.л. молок

ваниль

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, теплое молоко, соль, сахар, дрожжи.

2. Добавить в муку, замесить тесто.

3. Добавить мягкое масло.

4. Вымешать тесто 5-7 минут.

5. Оставить подойти на час.

6. Для начинки нарезанные яблоки тушить 10 минут до мягкости и охладить.

7. Также соединить масло, корицу и сахар.

8. Тесто раскатайте в прямоугольник 40*60 сантиметров.

9. Смазать начинкой из корицы и выложить яблоки.

10. Свернуть в рулет и нарезать на 12 равных частей. Оставить булочки подойти на 40 минут.

11. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.

12. Охладить после выпечки 20 минут и смазать кремом (соединить крем-сір, сахар, ваниль и молоко)

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