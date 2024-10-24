Идеальные синабоны, которые получатся у всех: как правильно приготовить тесто
Пышные синабоны с корицей уже завоевали сердца многих гурманов. Десерт популярный во всем мире и подается в лучших кафе. Далеко не всем удается сделать в домашних условиях идеальное нежное тесто, которое отлично сочетается с влажной начинкой. Но со следующей идеей у вас все получится.
Идея приготовления идеальных синобонов с корицей и яблоками опубликована на странице фудблогера Анны с ником anny.cooking в Instagram. Здесь есть не только классическая корица, но и сочные яблоки.
Ингредиенты для теста на 9-12 булочек:
- яйцо – 1 шт.
- теплое молоко – 200 мл.
- сахар – 50 г
- соль – 1/3 ч.л.
- сухие дрожжи – 1,5 ч.л.
- мука – 450 г
- мягкое масло – 60 г
Ингредиенты для начинки:
- сахар – 100 г
- корица – 1 полная ч.л.
- мягкое масло – 100 г
- яблоки – 600 г
Ингредиенты для крема:
- крем-сырь – 200 г
- сахарная пудра – 40 г
- молоко – 2 ст.л. молок
- ваниль
Способ приготовления:
1. Смешать яйцо, теплое молоко, соль, сахар, дрожжи.
2. Добавить в муку, замесить тесто.
3. Добавить мягкое масло.
4. Вымешать тесто 5-7 минут.
5. Оставить подойти на час.
6. Для начинки нарезанные яблоки тушить 10 минут до мягкости и охладить.
7. Также соединить масло, корицу и сахар.
8. Тесто раскатайте в прямоугольник 40*60 сантиметров.
9. Смазать начинкой из корицы и выложить яблоки.
10. Свернуть в рулет и нарезать на 12 равных частей. Оставить булочки подойти на 40 минут.
11. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.
12. Охладить после выпечки 20 минут и смазать кремом (соединить крем-сір, сахар, ваниль и молоко)
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