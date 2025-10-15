Для того, что приготовить вкусные сладкие сырники, можно использовать сезонную тыкву. С таким ингредиентом изделия получатся в меру сладкими и очень нежными внутри. Во время жарки они не распадаются и хорошо держат форму. Получится очень вкусно.

Видео дня

Идея приготовления вкусных сырников с тыквой опубликована на странице фудблогера diana.verhelis в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 600 г

пюре запеченной тыквы – 250 г

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

крахмал – 20 г

корица – 2 ч.л.

щепотка соли, ванильный сахар

сахар – по вкусу и желанию

Способ приготовления:

1. Тыкву запечь до мягкости, затем перебить в блендере до состояния нежного пюре.

2. В глубокой миске смешать творог с яйцами, ванильным сахаром и обычным сахаром (по желанию).

3. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль, муку и крахмал. Хорошо перемешать до однородного теста.

4. Если тесто получается слишком жидкое (потому что это зависит от сочности тыквы) – добавьте еще немного муки, но следите, чтобы масса осталась нежной.

5. Сформируйте сырники влажными руками, слегка обваляйте в муке.

6. Выложите на сковородку с пергаментом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: