Идеальные сладкие сырники, которые не распадаются: добавьте сезонную тыкву
Для того, что приготовить вкусные сладкие сырники, можно использовать сезонную тыкву. С таким ингредиентом изделия получатся в меру сладкими и очень нежными внутри. Во время жарки они не распадаются и хорошо держат форму. Получится очень вкусно.
Идея приготовления вкусных сырников с тыквой опубликована на странице фудблогера diana.verhelis в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 600 г
- пюре запеченной тыквы – 250 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- крахмал – 20 г
- корица – 2 ч.л.
- щепотка соли, ванильный сахар
- сахар – по вкусу и желанию
Способ приготовления:
1. Тыкву запечь до мягкости, затем перебить в блендере до состояния нежного пюре.
2. В глубокой миске смешать творог с яйцами, ванильным сахаром и обычным сахаром (по желанию).
3. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль, муку и крахмал. Хорошо перемешать до однородного теста.
4. Если тесто получается слишком жидкое (потому что это зависит от сочности тыквы) – добавьте еще немного муки, но следите, чтобы масса осталась нежной.
5. Сформируйте сырники влажными руками, слегка обваляйте в муке.
6. Выложите на сковородку с пергаментом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: