Идеальные домашние сырники получается приготовить далеко не всегда. Изделия часто распадаются на сковородке или горят. Для того, чтобы такой ситуации не произошло, стоит знать об одном простом секрете.

Как приготовить идеальные домашние сырники рассказала фудблогерка cristik crazy food в Instagram. Весь секрет заключается в том, что сыр должен быть максимально сухой, без лишней влаги.

Ингредиенты:

800 г сухого, крупнозернистого творога с творогом

100 г манки

3 яйца

2-3 ст.л. сахара (по вкусу)

щепотка соли

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Убедись, что он сухой. Если в нем и есть влага – можно слегка отжать через марлю.

2. В большую миску положить творог, добавить яйца, сахар и щепотку соли.

3. Перемешать ложкой или вилкой до однородности.

4. Всыпать манку и еще раз тщательно перемешать. Оставить массу на 10–15 минут, чтобы манка набухла и сделала тесто более густым.

5. Слегка влажными руками отщепить кусочки теста, формировать шарики, затем слегка прижимать сверху, чтобы получились аккуратные кружочки. По желанию можно обвалять в небольшом количестве манки или муки.

6. На разогретую сковородку налить немного масла. Выложить сырники и обжаривать на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

7. Дожарить под крышкой.

8. Чтобы они хорошо пропеклись внутри, накрыть сковородку крышкой и подержать еще 2-3 минуты на слабом огне.

9. Подавать горячими или теплыми со сметаной, ягодным соусом, медом или свежими фруктами.

