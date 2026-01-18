Сырники далеко не всегда получается приготовить действительно удачными. Изделия часто растекаются, горят и теряют форму. Для того, чтобы такого не произошло, стоит воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления идеальных сырников, которые точно не распадутся, опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты для 8-10 сырников:

творог кисломолочный – 400 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.(45 г)

ванильный сахар – 10 г

мука – 1,5 ст.л. (25 г)

манка – 1 ст.л. (20 г)

алельсиновая цедра по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Творог перетрите через сито, добавьте желток, сахар, ванильный сахар. Перемешайте.

2. Добавьте муку и манку. Перемешайте.

3. Добавьте цедру, перемешайте.

4. Белок взбейте до легкой объемной пены, добавьте к творогу. Перемешайте.

5. Оставьте творожное тесто на 10 мин, чтобы набухла манка.

6. Смоченными руками сформируйте сырники, обваляйте их в муке.

7. сковороду разогрейте с маслом.

8. Жарьте сырники на средне-низком огне до золотистости, переверните, накройте крышкой и жарьте еще 2-3 мин. До золотистости.

