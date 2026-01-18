Идеальные сырники, которые никогда не распадутся: как приготовить
Сырники далеко не всегда получается приготовить действительно удачными. Изделия часто растекаются, горят и теряют форму. Для того, чтобы такого не произошло, стоит воспользоваться следующим рецептом.
Идея приготовления идеальных сырников, которые точно не распадутся, опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.
Ингредиенты для 8-10 сырников:
- творог кисломолочный – 400 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2 ст.л.(45 г)
- ванильный сахар – 10 г
- мука – 1,5 ст.л. (25 г)
- манка – 1 ст.л. (20 г)
- алельсиновая цедра по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Творог перетрите через сито, добавьте желток, сахар, ванильный сахар. Перемешайте.
2. Добавьте муку и манку. Перемешайте.
3. Добавьте цедру, перемешайте.
4. Белок взбейте до легкой объемной пены, добавьте к творогу. Перемешайте.
5. Оставьте творожное тесто на 10 мин, чтобы набухла манка.
6. Смоченными руками сформируйте сырники, обваляйте их в муке.
7. сковороду разогрейте с маслом.
8. Жарьте сырники на средне-низком огне до золотистости, переверните, накройте крышкой и жарьте еще 2-3 мин. До золотистости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: