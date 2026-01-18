Идеальные сырники, которые никогда не распадутся: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
840
Идеальные сырники, которые никогда не распадутся: как приготовить

Сырники далеко не всегда получается приготовить действительно удачными. Изделия часто растекаются, горят и теряют форму. Для того, чтобы такого не произошло, стоит воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления идеальных сырников, которые точно не распадутся, опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Идеальные сырники, которые никогда не распадутся: как приготовить

Ингредиенты для 8-10 сырников:

  • творог кисломолочный – 400 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 2 ст.л.(45 г)
  • ванильный сахар – 10 г
  • мука – 1,5 ст.л. (25 г)
  • манка – 1 ст.л. (20 г)
  • алельсиновая цедра по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Идеальные сырники, которые никогда не распадутся: как приготовить

1. Творог перетрите через сито, добавьте желток, сахар, ванильный сахар. Перемешайте.

2. Добавьте муку и манку. Перемешайте.

Идеальные сырники, которые никогда не распадутся: как приготовить

3. Добавьте цедру, перемешайте.

4. Белок взбейте до легкой объемной пены, добавьте к творогу. Перемешайте.

Идеальные сырники, которые никогда не распадутся: как приготовить

5. Оставьте творожное тесто на 10 мин, чтобы набухла манка.

6. Смоченными руками сформируйте сырники, обваляйте их в муке.

Идеальные сырники, которые никогда не распадутся: как приготовить

7. сковороду разогрейте с маслом.

8. Жарьте сырники на средне-низком огне до золотистости, переверните, накройте крышкой и жарьте еще 2-3 мин. До золотистости.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты