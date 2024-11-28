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Идеальные сырники, которые точно не распадутся и получатся пышными: как приготовить
Приготовить идеальные сырники – это задача не из простых. Изделия часто распадаются на сковороде и горят. Поэтому нужно выбрать правильные ингредиенты и соблюдать четкие пропорции.
Идея приготовления идеальных сырников, которые не разваливаются, опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary в Instgaram. Кроме жарки изделия нужно поместить на несколько минут в духовку.
Ингредиенты:
- творог 5% – 180 г
- желток яйца – 1 шт.
- манка – 1 ст.л.
- мука
- подсластитель
- начинка (йогурт, фрукты или ягоды)
Способ приготовления:
1. Смешать все кроме муки.
2. Накрыть пленкой на 10-15 минут.
3. Сформировать сырники с помощью муки
4. Обжарить с двух сторон на кокосовом масле.
5. Отправить в разогретую духовку на 5 минут при температуре 160 градусов.
6. Сверху вкусно полить йогуртом.
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