Приготовить идеальные сырники – это задача не из простых. Изделия часто распадаются на сковороде и горят. Поэтому нужно выбрать правильные ингредиенты и соблюдать четкие пропорции.

Видео дня

Идея приготовления идеальных сырников, которые не разваливаются, опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary в Instgaram. Кроме жарки изделия нужно поместить на несколько минут в духовку.

Ингредиенты:

творог 5% – 180 г

желток яйца – 1 шт.

манка – 1 ст.л.

мука

подсластитель

начинка (йогурт, фрукты или ягоды)

Способ приготовления:

1. Смешать все кроме муки.

2. Накрыть пленкой на 10-15 минут.

3. Сформировать сырники с помощью муки

4. Обжарить с двух сторон на кокосовом масле.

5. Отправить в разогретую духовку на 5 минут при температуре 160 градусов.

6. Сверху вкусно полить йогуртом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: