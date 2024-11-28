Идеальные сырники, которые точно не распадутся и получатся пышными: как приготовить

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Идеальные сырники, которые точно не распадутся и получатся пышными: как приготовить

Приготовить идеальные сырники – это задача не из простых. Изделия часто распадаются на сковороде и горят. Поэтому нужно выбрать правильные ингредиенты и соблюдать четкие пропорции.

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Идея приготовления идеальных сырников, которые не разваливаются, опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary в Instgaram. Кроме жарки изделия нужно поместить на несколько минут в духовку.

Идеальные сырники, которые точно не распадутся и получатся пышными: как приготовить

Ингредиенты:

  • творог 5% – 180 г
  • желток яйца – 1 шт.
  • манка – 1 ст.л.
  • мука
  • подсластитель
  • начинка (йогурт, фрукты или ягоды)

Способ приготовления:

Идеальные сырники, которые точно не распадутся и получатся пышными: как приготовить

1. Смешать все кроме муки.

2. Накрыть пленкой на 10-15 минут.

Идеальные сырники, которые точно не распадутся и получатся пышными: как приготовить

3. Сформировать сырники с помощью муки

Идеальные сырники, которые точно не распадутся и получатся пышными: как приготовить

4. Обжарить с двух сторон на кокосовом масле.

Идеальные сырники, которые точно не распадутся и получатся пышными: как приготовить

5. Отправить в разогретую духовку на 5 минут при температуре 160 градусов.

Идеальные сырники, которые точно не распадутся и получатся пышными: как приготовить

6. Сверху вкусно полить йогуртом.

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