Идеальные сырники начинаются не только с качественного творога, но и с правильных пропорций ингредиентов. Если следовать простым рекомендациям, они получатся нежными внутри, румяными снаружи и не развалятся во время жарки. Такой рецепт прекрасно подходит для завтрака, полдника или домашнего десерта. А подавать готовые сырники можно со сметаной, ягодным соусом или свежими фруктами.

Идея приготовления идеальных домашних сырников опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 400 г

яйцо – 1 шт.

мука – 3-4 ст.л.

сахар – 2 ст.л. (или 3-4 ст.л. для более сладкого вкуса)

ванилин – щепотка

растительное масло – для жарки

клубника – по вкусу

сахар – по вкусу

сметана – по вкусу

Способ приготовления:

1. Протрите творог через сито или тщательно размягчите вилкой до однородной консистенции.

2. Добавьте яйцо, сахар и щепотку ванилина. Хорошо перемешайте массу.

3. Постепенно всыпайте муку. Её должно быть столько, чтобы тесто стало мягким, но не слишком липким. Если вы используете сухой магазинный творог, муки может понадобиться немного меньше.

4. Сформируйте небольшие круглые сырники и хорошо обваляйте их в муке со всех сторон.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте сырники на слабом огне по несколько минут с каждой стороны до появления равномерной золотистой корочки. Не стоит повышать температуру, ведь медленное обжаривание помогает сырникам хорошо пропечься и не потерять форму.

6. Готовые сырники переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла.

7. По желанию после обжаривания поместите сырники в духовку, разогретую до 160 градусов, ещё на 5–7 минут. Это сделает их ещё нежнее внутри.

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