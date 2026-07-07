Паровые вареники на кефире получаются особенно мягкими, пышными и нежными. Такое тесто легко готовится, хорошо лепится и прекрасно подходит для сладких и соленых начинок. Главное – использовать тёплый кефир и дать тесту немного отдохнуть перед формовкой вареников. Именно благодаря этому оно становится эластичным и очень приятным в работе.

Идея приготовления пышных вареников на кефире опубликована на странице alinazhalkina в Instagram.

Ингредиенты:

кефир (теплый) – 400 г

сахар – 2 ст.л.

соль – щепотка

сода – 1 неполная ч.л.

яйцо – 1 шт.

мука – 500 г (при необходимости ещё 20-50 г)

Способ приготовления:

1. Слегка подогрейте кефир, чтобы он был теплым, но не горячим.

2. Добавьте в кефир сахар, соль и соду, хорошо перемешайте до полного растворения ингредиентов.

3. Вбейте яйцо и еще раз тщательно перемешайте массу.

4. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое и эластичное тесто.

5. Если тесто получается слишком липким, добавьте еще немного муки, но не переборщите, чтобы оно не стало жестким. Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте на 30 минут отдохнуть.

6. После этого раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и сформируйте вареники.

7. Готовьте вареники на пару примерно 8-10 минут после закипания, в зависимости от размера.

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